Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.14 комментариев
Появились сообщения о планах властей Ирана «лечить» женщин от «снятия хиджабов»
Il Fatto Quotidiano заявила о планах Ирана открыть «клиники по лечению снятия хиджабов»
Как пишет Il Fatto Quotidiano, власти Ирана собираются открыть «клиники» для «лечения» женщин, оставляющих головы непокрытыми в публичных местах.
Со ссылкой на Мехри Талеби Дарестани, возглавляющую департамент по делам женщин и семей Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению пороков, сообщается, что «клиники по лечению снятия хиджабов» будут предоставлять «научную и медицинскую помощь в лечении» таких женщин. По ее словам, клиники будут работать в первую очередь с подростками и молодыми женщинами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.
Многие активистки и представители правозащитного сообщества выражают сомнения по поводу истинных намерений таких учреждений. Guardian цитирует слова молодой женщины, которая заявила на условиях анонимности: «Это будет не клиника. Это будет тюрьма. Мы боремся, чтобы свести концы с концами, с отключениями электроэнергии. А это государство обеспокоено только кусками тряпки».
Как писала газета ВЗГЛЯД, одна из студенток Тегеранского университета разделась на улице до нижнего белья, протестуя против притеснений из-за неправильного ношения хиджаба. СМИ сообщали, что сначала она была арестована, а затем ее поместили в психиатрическую клинику.
В октябре сообщалось, что в Тегеране умерла студентка Армита Гераванд, которую, предположительно, задержали за пребывание в общественном месте без хиджаба, власти опровергают связь гибели девушки с ее задержанием.