В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
Российские войска «перерезали» Купянское направление
Российские войска разделили Купянское направление пополам
Для вооруженных сил Украины на Купянском направлении сложилась тяжелая ситуация, оно оказалось «перерезано» российскими войсками пополам, сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«На Купянском направлении обстановка тяжелая. <…> Противник перерезал наше Купянское направление на две части», – приводит слова Старикова РИА «Новости».
Кроме того, Стариков заявил о тактическом кризисе для ВСУ на Южнодонецком, Кураховском и Покровском (Красноармейском) направлениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России, по словам главы российской администрации региона Виталия Ганчева, продвигаются вглубь Харьковской области, они находятся в нескольких километрах от Купянска. По словам военного эксперта Андрея Марочко, количество атак российских войск на позиции ВСУ в районе Купянска увеличилось до 20 в сутки.