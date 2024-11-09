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    Трамп устроит укрощение польских амбиций
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    15 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    35 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    9 ноября 2024, 22:48 • Новости дня

    Российские войска «перерезали» Купянское направление

    Российские войска разделили Купянское направление пополам

    Tекст: Антон Антонов

    Для вооруженных сил Украины на Купянском направлении сложилась тяжелая ситуация, оно оказалось «перерезано» российскими войсками пополам, сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    «На Купянском направлении обстановка тяжелая. <…> Противник перерезал наше Купянское направление на две части», – приводит слова Старикова РИА «Новости».

    Кроме того, Стариков заявил о тактическом кризисе для ВСУ на Южнодонецком, Кураховском и Покровском (Красноармейском) направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России, по словам главы российской администрации региона Виталия Ганчева, продвигаются вглубь Харьковской области, они находятся в нескольких километрах от Купянска. По словам военного эксперта Андрея Марочко, количество атак российских войск на позиции ВСУ в районе Купянска увеличилось до 20 в сутки.

    9 ноября 2024, 10:03 • Новости дня
    Telegraph: Россия применила гибрид «Гром-Э1» в зоне спецоперации
    Telegraph: Россия применила гибрид «Гром-Э1» в зоне спецоперации
    @ roe.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия якобы начала применять гибрид ракеты и бомбы «Гром-Э1» (Grom-E1), позволяющей наносить удары с дальнего расстояния, сообщило британское издание Telegraph.

    Такие боеприпасы позволяют Су-30 и Су-34 атаковать с дальности до 120 километров, заявил британский аналитик Дэвид Акс, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegraph.

    Это делает российские самолеты недосягаемыми для большинства украинских систем ПВО, включая истребители F-16 с ракетами AMRAAM.

    По словам Акса, «Гром-Э1» уже применялись для ударов по объектам ВСУ в Мирнограде, Херсоне и Харькове.

    Украинская армия в ответ использует французские бомбы Hammer и американские JSOW. Однако их дальность действия составляет лишь около 64 километров, что делает украинские самолеты уязвимыми для российских С-300 и С-400.

    В сентябре мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что Россия при ударе по городу якобы применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1».

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    9 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Рябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов

    Рябков заявил об угрозе дипразрыва с США при конфискации российских активов

    Рябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может рассмотреть разрыв дипломатических отношений с США в случае конфискации российских замороженных активов или эскалации конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, отметив, что это не будет автоматическим решением.

    Он подчеркнул, что Россия не инициирует эскалационные шаги, но может рассмотреть такой вариант, если Запад пойдет на крайнюю меру давления на Москву, передает «Интерфакс».

    «Я допускаю возможность этого действия, если в попытке «нажать» на нас Запад отбросит последние приличия и пойдет ва-банк. Но это не означает автоматизма в принятии этого решения», – сказал Рябков, уточнив, что, хотя такая опция разрыва может быть рассмотрена, ее итог не предопределен.

    Отвечая на вопрос о возможных дальнейших действиях, ведущих к разрыву, Рябков акцентировал внимание на «драматических и следующих эскалационных действиях» со стороны Запада, которые могут усугубить ситуацию на линии боевого соприкосновения на Украине. Он отметил, что внутри западной группы обсуждения продолжаются, при этом некоторые ее участники понимают риски подобного развития событий.

    Ранее министры обороны стран G7 договорились направить доходы от замороженных российских активов на поддержку киевского режима, включая военную помощь и восстановление.

    Евросоюз назвал условия предоставления Украине кредита на 35 млрд евро.

    Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    9 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине, сообщают СМИ.

    Трамп вступит в должность президента США только через два месяца, однако он уже начал формировать будущий курс внешней политики страны в отношении Украины и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    По этим данным, значительные изменения в мировосприятии произошли после выборов в США, и это особенно заметно на Украине. Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал быстро решить украинский вопрос, что привело к активным действиям со стороны президента Украины Владимира Зеленского для улучшения своих позиций.

    Отмечается, что победа Трампа может принести выгоду Израилю. «Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран изменит свою политику в сторону обладания ядерным оружием», – говорится в материале.

    Ранее норвежский профессор Гленн Дизен заявил о необходимости нейтралитета Украины и отказе Североатлантического альянса от расширения как базовых условиях для мирного соглашения с Россией. Президент Турции Тайип Эрдоган упоминал возможность быстрого урегулирования конфликта на Украине при готовности администрации Дональда Трампа к мирным переговорам.

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    9 ноября 2024, 09:26 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Кулебы о документах с прогнозами гибели Украины
    Захарова ответила на слова Кулебы о документах с прогнозами гибели Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова высказалась о заявлениях бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о документах с прогнозами о будущем Украины.

    Захарова в своем Telegram-канале с сарказмом отозвалась о словах Кулебы, задаваясь вопросом, почему украинская сторона только теперь поняла смысл гимна страны.

    «Rулебище рассказал, как за два дня до начала СВО увидел на столе у Байдена папку... в которой четко написано, что Украина погибнет. То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ ... были единодушны: Украина погибнет».

    И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» – заметила она.

    Напомним, Кулеба сообщал, что за несколько дней до начала российской спецоперации видел на столе у президента США Джо Байдена папку с прогнозами, где говорилось о гибели Украины.

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    9 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по объектам энергетики, инфраструктуре аэродромов и технике ВСУ, сообщило российское Министерство обороны в субботу.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия украинской армии, а также по военной инфраструктуре, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.

    С начала проведения специальной военной операции российскими силами были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, более 35 тыс. беспилотников, а также тысячи единиц различной бронетехники и артиллерии.

    С 19 по 25 октября Вооруженные силы России нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК, включая объекты нефтегазовой отрасли и энергетики. Неделей российские военные нанесли 38 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины.

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    9 ноября 2024, 08:51 • Новости дня
    Российские военные пленили военнослужащую ВСУ в Курской области
    Российские военные пленили военнослужащую ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области российскими военными взята в плен военнослужащая ВСУ Наталья Балаклицкая, сообщило Министерство обороны России.

    Российские военные из группировки «Север» взяли в плен женщину-военнослужащую ВСУ в приграничной зоне региона, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В плен попала стрелок, рядовой Наталья Балаклицкая. Она пояснила, что пришла служить в ВСУ добровольцем.

    Сама Балаклицкая пояснила, что ее обещали не отправлять на передовую при отправке в Курскую область. При этом украинских военнослужащих под страхом расстрела заставили ехать в этот российский регион.

    «Сказали, что это приказ, и, если мы не пойдем, нас просто сами свои перестреляют», – добавила она.

    Женщина отметила, что вступала в ВСУ, подписав контракт, она начинала служить поваром в населенном пункте Комары в Донецкой народной республике.

    «Я там работала месяц. У них не хватало стрелков. А так как я проходила обучение в Англии, то меня перевели в стрелки, в третью роту. В Англии нам не говорили, на что учат. Просто сказали, [что надо] ехать в учебку. А когда отправляли в Англию, там не было у нас понятия «повар» или кто-то другой», – сказала пленная.

    Балаклицкая указала, что в Курской области провела месяц на позиции, ожидая ротации, и осталась вдвоем с раненым сослуживцем. Женщина пояснила, что у нее был автомат, раненый сослуживец был с пулеметом.

    Она рассказала, что они вдвоем решили сдаться добровольно.

    В пятницу Минобороны сообщало, что в последнюю неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 военнослужащих ВСУ.

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    9 ноября 2024, 12:57 • Новости дня
    Украинка пыталась избежать наказания за допинг, использовав антироссийскую позицию

    Украинка Гунько пыталась избежать наказания за допинг, использовав антироссийскую позицию

    Украинка пыталась избежать наказания за допинг, использовав антироссийскую позицию
    @ Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская бобслеистка Лидия Гунько использовала антироссийскую позицию, чтобы избежать дисквалификации за допинг на Олимпиаде-2022, но суд оставил ей стандартный срок в четыре года.

    Гунько пыталась избежать дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, заняв антироссийскую позицию, передает ТАСС со ссылкой на документы Спортивного арбитражного суда (CAS).

    Во время Олимпиады 2022 года в Пекине в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество – дегидрохлорметилтестостерон. Гунько заявляла, что вещество могло оказаться в ее организме из-за загрязненной БАД и отказалась от проверки пробы Б.

    Спортсменка отметила, что является противником российской политики и подвергалась угрозам после своих политических заявлений. Она также выразила сомнения в честности допинг-анализа и заявила о возможном вмешательстве внешних сил.

    Однако CAS не принял ее аргументы и дисквалифицировал спортсменку сроком на четыре года, начиная с 21 февраля 2022 года.

    Юрист Анна Анцелиович отметила, что арбитры CAS далеки от политических влияний при вынесении решений. Она указала, что  о нейтральном отношении судей говорят итоги рассмотрения дела Гунько.

    Международное агентство допинг-тестирования предложило спортсменке признать нарушение, что сократило бы срок дисквалификации до трех лет, но она не согласилась на это предложение.

    Ранее российская фехтовальщица Майя Гучмазова, выступавшая за сборную Грузии, предложила украинской спортсменке Елене Кривицкой отправиться на фронт вместо участия в соревнованиях после отказа пожать ей руку.

    На Олимпийских играх в Париже украинскую каноистку Анастасию Рыбачок попросили закрыть надпись «I am Ukrainian» («Я украинка») на ее лодке. Спортсменка рассказала, что Международная федерация каноэ посчитала надпись формой пропаганды.

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    9 ноября 2024, 15:46 • Новости дня
    Зеленский захотел открыть аэропорт Борисполь для гражданских рейсов

    СМИ: Зеленский планирует открыть аэропорт Борисполь в Киеве для гражданских рейсов

    Зеленский захотел открыть аэропорт Борисполь для гражданских рейсов
    @ Anatolii Stepanov/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский намеревается возобновить работу киевской воздушной гавани, сообщают украинские СМИ в субботу.

    Зеленский стремится к возобновлению работы аэропорта Борисполь в Киеве, открытие планируется до завершения военных действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Отмечается, что открытие аэропорта грозит опасностью, поскольку как пассажирские самолеты будут пересекаться с траекториями полета российских воздушных целей.

    Ранее в результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники украинских военных и пункт дислокации наемников, а также объекты у аэропорта Борисполь и Вышгорода.

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    9 ноября 2024, 04:32 • Новости дня
    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины

    В Британии заявили, что ЕС может списать неудачи по Украине на Трампа

    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Максим Попов

    Несмотря на страх перед Дональдом Трампом, европейские политики увидели в нем шанс снять ответственность за Украину, сообщила The Times.

    Как отметил колумнист Макс Гастингс, большинство европейских лидеров ненавидят и боятся Трампа. Тем не менее, хотя никто открыто об этом не скажет, у них есть одна веская причина приветствовать его в Белом доме – Трамп сможет избавить их от хотя бы части ответственности за ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    Обозреватель подчеркнул, что  европейские государства устали от поддержки Киева и заинтересованы в возобновлении энергетического сотрудничества с Россией. Это, по его мнению, объясняет, почему Трамп может стать удобным политическим козлом отпущения для Европы, в случае если ситуация не изменится в лучшую сторону.

    Ранее сообщалось, что отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

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    9 ноября 2024, 08:38 • Новости дня
    Младший лейтенант спас экипаж машины, отбив рукой дрон
    Младший лейтенант спас экипаж машины, отбив рукой дрон
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, отбив вражеский дрон рукой, за что был удостоен звания Героя Российской Федерации, сообщило Минобороны.

    Мозговенко известен под позывным «Охотник», он получил звание Героя России за проявленный в бою героизм, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Будучи заместителем командира боевой машины, он принимал участие в спецоперации с февраля 2022 года и неоднократно сталкивался с превосходящими силами противника.

    Во время одного из боев рота Мозговенко оказалась в полукольце вражеских сил. Получив задачу на отход, Вячеслав начал эвакуацию вооружения и личного состава. В ходе движения на запасные позиции он заметил приближающийся дрон противника. Поскольку вооружение боевой машины было повреждено, Вячеслав отбил дрон рукой, несмотря на риск.

    Из-за столкновения с дроном он получил тяжелые ранения и ожоги лица и дыхательных путей. Однако его действия позволили спасти жизни восьми военнослужащих, находившихся на броне, и экипаж машины. Подвиг младшего лейтенанта был отмечен высшей государственной наградой.

    Ранее российский пограничник на Курском направлении избежал смерти благодаря цепочке от амулета, которая остановила осколок украинской мины в двух миллиметрах от артерии. До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.

    Еще один военнослужащий ВС России с позывным Фунт смог пережить атаки сразу восьми украинских дронов-камикадзе.

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    9 ноября 2024, 00:43 • Новости дня
    Guardian: Отношения Британии и Украины ухудшились из-за Storm Shadow

    В Британии отметили ухудшение отношений между Лондоном и Киевом после победы лейбористов

    Tекст: Максим Попов

    Отношения Британии и Украины ухудшились из-за отказа в поставках ракет Storm Shadow, что стало следствием победы лейбористов на выборах, сообщила Guardian.

    Как отметили журналисты, отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, передает ТАСС.

    Один из украинских чиновников заявил изданию, что «Стармер не дает нам дальнобойное оружие», и отметил, что ситуация изменилась по сравнению с периодом, когда премьер-министром был консерватор Риши Сунак. С этим согласен и другой высокопоставленный источник, отметивший, что план Владимира Зеленского по урегулированию конфликта не встретил поддержки в Лондоне, говорится в материале.

    Критике подвергается и нежелание Стармера совершить визит на Украину. По словам собеседника издания, возможные даты визита обсуждаются с августа, но Стармер несколько раз откладывал поездку.

    Напомним, 16 октября главком ВСУ Александр Сырский и глава штаба обороны Британии Тони Радакин обсудили возможности поражения военных объектов России «на стратегической глубине» в рамках украинского «плана победы».

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    9 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Порошенко назвал главную ошибку ВСУ

    Порошенко назвал отсутствие фортификаций главной ошибкой ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент Украины Петр Порошенко указал на серьезный недостаток в обороне страны, отметив отсутствие фортификаций.

    По его словам, отсутствие фортификационных сооружений является главной ошибкой украинской стороны в продолжающемся конфликте с Россией, передает RT.

    Порошенко отметил, что за два с половиной года государство не смогло обеспечить даже закупку экскаваторов, необходимых для укрепления оборонительных позиций.

    По его словам, Украина сосредоточилась исключительно на наступательных действиях, пренебрегая оборонительными мерами.

    Он также подчеркнул, что в 2023 году, когда была предложена помощь в строительстве оборонительных линий, государственные структуры отказались от этой инициативы.

    Ранее Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

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    9 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    WP: ВСУ оказались в «адских» условиях в Курской области
    WP: ВСУ оказались в «адских» условиях в Курской области
    @ Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в Курской области находятся в тяжелых условиях, там ведется напряженная борьба, сообщило американское издание Washington Post.

    Обстановка на местах для ВСУ иногда становится «ужасной», говорится в публикации Washington Post, передает ТАСС.

    В материале приводятся свидетельства из больницы в Сумской области, где находятся эвакуированные украинские солдаты. «Мужчины лежат с перевязанными конечностями, рассказывают о адских условиях в Курской области», – говорится в статье.

    По последним данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 30 тыс. 500 военнослужащих, 189 танков, более тысячи боевых бронированных машин.

    Только в предыдущие сутки украинская армия потеряла там более 300 военнослужащих и четыре танка.

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    9 ноября 2024, 18:36 • Новости дня
    Советник Трампа заявил о потере Украиной Крыма

    Советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность

    Советник Трампа заявил о потере Украиной Крыма
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине следует принять реальность, в которой Крым уже потерян, и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий.

    Старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза в интервью Би-би-си заявил, что Украине следует принять «реалистичное видение мира» в отношениях с Россией, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «возвращение Крыма должно перестать быть приоритетом для Украины». По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на возврате Крыма как условии мира, это покажет его несерьезный подход к переговорам.

    Ланза прямо заявил, что Крым потерян для Украины и, если возвращение полуострова станет главной целью, рассчитывать на участие американских военных в этом процессе не стоит.

    Он акцентировал внимание на том, что будущая администрация Трампа намерена сосредоточиться на достижении мира, а не на обеспечении Украины возможностями для контрнаступления. Ланза подчеркнул важность обсуждения с Украиной реалистичных взглядов «на мир, а не победу».

    Советник также раскритиковал политику администрации демократов, включая президента Джо Байдена, в отношении Украины. Он отметил, что Украина не получила достаточной поддержки от европейских стран и Белого Дома, чтобы победить в самом начале конфликта.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп уже разрабатывает новую стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский шокирован победой Трампа, так как опасается снижения американской помощи и возможного завершения конфликта.

    Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, выразил сомнения в способности Трампа завершить конфликт на Украине в течение одного дня, отметив, что его усилия могут привести к соглашению, не выгодному для Европы и Украины.

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    9 ноября 2024, 21:21 • Новости дня
    Российский боец три недели оборонял опорный пункт, питаясь только луком

    Tекст: Александра Юдина

    Российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.

    В Telegram-канале ресурса Readovka сообщается, что боец ВС России героически оборонял опорный пункт в одиночку на протяжении трех недель.

    Распространена видеозапись, где видно, как беспилотник сбрасывает солдату продукты и воду. Алиев жестами показывает, что хочет пить, и вскоре ему доставляют бутылку с водой.

    Штурмовая группа, в составе которой был Алиев, захватила позиции, но попала под шквальный огонь, в результате  бойцы перестали выходить на связь и были сочтены погибшими. Однако выяснилось, что 28-летний Алиев, разведчик-сапер из Дагестана, выжил, несмотря на отсутствие продовольствия.

    На протяжении трех недель боец питался луком, который нашел на бывших украинских позициях. Алиева обнаружили с помощью дрона, после чего ему оказали помощь и эвакуировали. В настоящее время он находится в госпитале. У него диагностировали серьезное истощение, однако его состояние оценивается как стабильное.

    В августе российский военнослужащий на Украине отбил головой дрон Вооруженных сил Украины и выжил.

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    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины

    Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о возможности организации их разговора. Однако, по словам российского президента, для осуществления этой идеи США необходимо предпринять первый шаг. Эксперты отмечают, что в случае проведения переговоров разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон? Подробности

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    «По большому счету я выжил чудом»

    «Больше всего меня утешили слова медсестры в госпитале в Луганске. Когда я отошел от наркоза, медсестра сказала: «Спасибо, что пришел нас защищать». Боец ЧВК Даниил Гладушевский, получивший тяжелое ранение в первые дни СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, кто и как готов поддерживать ветерана без ног, и чем хороший протез отличается от плохого. Подробности

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    Трамп устроит укрощение польских амбиций

    Польский президент Анджей Дуда планирует срочный визит в США, чтобы встретиться и объясниться с избранным президентом страны Дональдом Трампом. И немудрено: в прошедшие несколько лет польское руководство заявляло даже о том, что Трамп «завербован российскими службами. Как и почему Вашингтон при Трампе изменит свое отношение к Варшаве? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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