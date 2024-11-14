  • Новость часаГособвинение запросило пожизненное для актера Канахина и основателя РДК Капустина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лавров: Вопрос о мирных переговорах будет решать не Зеленский
    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США
    Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне СВО
    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области
    Лавров указал на условия легитимности выборов на Украине
    Байден и Трамп обсудили Украину
    Шольца высмеяли в Бундестаге за слова о бюджете Германии
    Россия победила Литву в борьбе за место в комитете ООН
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    10 комментариев
    14 ноября 2024, 11:32 • В мире

    Польша хочет создать в Европе новый агрессивный альянс

    Польша хочет создать в Европе новый агрессивный альянс
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Финляндия и страны Прибалтики должны стать новым главным военно-политическим раздражителем Москвы после Украины. По крайней мере, именно так можно трактовать намерения премьер-министра Польши Дональда Туска. После победы Трампа они проявились вновь. Как Варшава намерена создать «северную Антанту» и что она будет означать для России?

    7 ноября, сразу после завершения выборов в США, в Будапеште состоялся пятый саммит европейского политического сообщества. Лидеры европейских стран два дня подряд вырабатывали тактику поведения после запланированной на 20 января инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сказал глава Евросовета Шарль Мишель, все европейские лидеры уверены, что ЕС и США «должны продолжать поддерживать Украину, поскольку иначе это пошлет очень опасный сигнал не только России, но и другим странам».

    Общее настроение собравшихся в Будапеште выразил Виктор Орбан: «Ситуацию, которую мы обсуждали сегодня, можно охарактеризовать как трудную, запутанную и опасную для европейского мира и стабильности… Мы встретились, потому что считаем, что вместе сможем лучше противостоять этим опасностям. Нельзя терять ни минуты, история явно движется в ускоренном темпе. Американские выборы закрыли главу в истории, мир изменится быстрее, чем мы думаем».

    Особое беспокойство в ЕС вызывает то, что Трамп может существенно сократить объемы помощи Киеву или вовсе прекратить такую поддержку. Как рассказал премьер Словакии Роберт Фицо, «многие представители многих стран» высказывались об этом за закрытыми дверями.

    «Некоторые представители ЕC говорят, что в таком случае сообщество должно было бы принять на себя полную финансовую ответственность за Украину», – добавил политик. После чего отметил, что сам он не поддерживает такой вариант: «Словакия точно будет против».

    Однако наибольший интерес на саммите вызвало поведение премьер-министра Польши Дональда Туска. После возвращения из Будапешта он заявил, что общался «с премьер-министрами Великобритании и Франции и нашими скандинавскими друзьями о том, что означает для нас потенциальный уход США от активной политики на Украине». Польский премьер искал союзников, поскольку не хочет «остаться в одиночестве».

    При этом озвученные Туском посылы противоречивы: с одной стороны, «никто не хочет эскалации конфликта, я не хочу никоим образом больше втягивать Польшу в российско-украинскую войну». С другой, «никто не хочет, чтобы Украина ослабилась или даже капитулировала», поскольку «это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и для польских интересов». При этом Туск заявляет, что «вся Европа должна начать вооружаться», потому что «все понимают, что нас ждут очень трудные времена».

    Другими словами, Туск и не хочет эскалации конфликта, и хочет продолжения боевых действий, притом Польша должна оставаться в стороне, но и не уходить в сторону, чтобы не оказаться на обочине… Понятного мало. Каким именно видит Варшава процесс формирования нового центра европейской политики?

    И вот тут начинаются новации. Туск предлагает ни много ни мало создание… нового центра напряженности в Европе взамен надоевшего и не оправдавшего себя украинского. На этот раз речь пойдет о Финляндии и странах Прибалтики. Идея была порождена Варшавой в начале 2024 года. Тогда Туск уже рассуждал о том, что в ближайшем будущем может появиться некая «северная Антанта» из Польши, Великобритании, республик Прибалтики и стран Скандинавии.

    Ситуация представляется примерно следующей: недавно вошедшая в НАТО Финляндия и прибалтийские республики становятся передовым театром борьбы с Россией, Швеция и Польша становятся логистическими площадками и обеспечивают тыл, а Великобритания – политико-дипломатическое прикрытие.

    Тем самым для администрации Трампа создается новый фронт эскалации, и Вашингтон загоняется в ловушку очередного ухудшения отношений с Москвой.

    Судя по всему, в ближайшее время Туск намерен серьезно заняться организацией будущего блока. Он заявил, что президент Франции и генсек НАТО скоро посетят Варшаву, а с британским премьером он встретится либо в польской столице, либо в Лондоне. Премьер также намерен провести переговоры с главами стран Северной Европы и республик Прибалтики в Стокгольме.

    Как следует относиться к планам Туска – как к трудноосуществимому прожекту либо вполне реальной идее?.. У нее есть несколько и за и против.

    Против – общая усталость от связанной с войной реальностью. Вряд ли у европейцев вызовет восторг придвижение «русской угрозы» от далекой и малопонятной Украины к их собственным границам. План Туска может вызвать серьезное противодействие в ЕС, так как фактически делает весь континент заложником амбициозных планов Польши. С другой стороны, мы видим, с каким рвением поддерживают любую антирусскую инициативу современные Прибалтика и Финляндия. Латвия, Литва и Эстония иногда, кажется, готовы просто пожертвовать собой, лишь бы нанести России хоть какой-то урон.

    Активно ведет себя и Финляндия. На днях появились сообщения о намерении Хельсинки разместить на своей территории базу разведывательных беспилотников НАТО. А ведь при вступлении в НАТО Финляндия заявляла, что не будет размещать у российских границ военную инфраструктуру.

    Москва неоднократно предупреждала, что любое размещение военной инфраструктуры НАТО на финской территории повлечет за собой ответные меры со стороны Москвы. Но Хельсинки это, как видим, не останавливает. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявляет, что Европа должна усилить поддержку киевского режима. Так что наличие в Европе подобных «полезных идиотов» в виде целых стран играет на руку Туску.

    За его план также и грядущее сокращение влияния США в Европе, когда региональные инициативы не будут контролироваться так плотно, как это было при Байдене; и явное ослабление роли НАТО, при котором новая «северная Антанта» вполне может стать влиятельным региональным военным блоком, какими были в 1950–1960-х блоки СЕАТО и СЕНТО.

    А главное – Финляндия имеет в своей истории опыт реального боевого противостояния с СССР, а страны Прибалтики – сильную фантомную боль 1940 года. Пропаганда может с легкостью раздуть эти поводы в полноценную реваншистскую идею, когда антирусская истерия в этих странах будет доведена до нужного градуса.

    Так что относиться к идее нового альянса Польши, Великобритании, Прибалтики и Скандинавии легкомысленно явно не стоит. Туск намерен взять на себя роль архитектора новой Европы-2025 и в этой роли будет вести активную политику по конструированию будущего блока. В том числе и не только из-за событий на Украине – возможно, под предлогом необходимости не дать России и Китаю «монополизировать» Арктику.

    Главное
    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН поменяла позицию по Украине
    Российский боец рассказал, как три недели оборонял опорный пункт в одиночку
    Немецкие промышленники захотели возобновить деловые связи с Россией
    Захарова указала на превращение ЕС в военный блок
    Президент Польши лишился части среднего пальца
    Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы»
    Завод в Калининградской области начал приглашать на работу граждан Индии

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ

    Бои за Курахово продолжаются. Российская армия продвинулась на север и юг от города, а некоторые подразделения уже зашли в его восточную часть. Эксперты связывают успех ВС России сразу с несколькими факторами, среди которых четкое взаимодействие штурмовиков с расчетами БПЛА и артиллерией, а также дезорганизацией в рядах ВСУ. Подробности

    Перейти в раздел

    Польша хочет создать в Европе новый агрессивный альянс

    Финляндия и страны Прибалтики должны стать новым главным военно-политическим раздражителем Москвы после Украины. По крайней мере, именно так можно трактовать намерения премьер-министра Польши Дональда Туска. После победы Трампа они проявились вновь. Как Варшава намерена создать «северную Антанту» и что она будет означать для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............