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Главу Кореневского района Курской области освистали за хвастовство медалью
Жители Курской области неодобрительно встретили выступление главы Кореневского района Марины Дегтяревой, заострившей внимание на полученной медали, а не на актуальных вопросах региона.
Дегтярева была освистана жителями региона во время своего выступления на встрече курских чиновников. Вместо ответов на актуальные вопросы она похвасталась полученной медалью, что вызвало волну возмущения среди присутствовавших, передает Lenta.ru.
Дегтярева заявила: «Начнем, конечно же, с медали, которую дали не только мне, а дали всем главам приграничных районов». Эти слова собравшиеся в зале люди восприняли негативно, поскольку они ожидали услышать информацию о текущей ситуации на фоне вторжения украинских войск в регион.
Находящийся с ней на сцене губернатор Курской области Алексей Смирнов жестом показал Дегтяревой, насколько негативный эффект произвела ее речь. Показанную награду получили и другие главы приграничных районов Курской области. Медаль была вручена за «укрепление боевого содружества» и «вклад в укрепление обороны». Впоследствии Дегтяреву отстранили от должности.
В четверг губернатор Курской области Алексей Смирнов освободил от должности главу Кореневского района Марину Дегтяреву из-за недостаточной работы с вынужденными переселенцами.