Пашинян заявил о формировании антигосударственного мышления армянского общества

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте сделал заявление о том, что коллективное подсознание армянского общества носит «антигосударственный» характер, сообщает ТАСС.

Он указал на исторические предпосылки такого мышления, отметив, что социализация армянского общества формировалась на протяжении более 600 лет, когда Армения находилась под властью других стран и не имела собственного государства. Эта длительная колониальная история, по его словам, на подсознательном уровне породила у армян стремление избавляться от государства, даже если оно создано самими армянами.

Пашинян подчеркнул, что исторически армяне жили в государствах, которые не были ими созданы, что и стало причиной возникновения антигосударственного мышления. В своем выступлении премьер-министр акцентировал внимание на необходимости изменения этой парадигмы. Он призвал к созданию «настоящей Армении», которая будет контрастировать с историческим восприятием государства.

Ранее он уже обращался к армянскому народу с призывом отказаться от старых представлений о государственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России обвинила США в давлении на Армению с целью отказа от традиционных ценностей и экономических связей с Евразийским экономическим союзом, что может привести к «национальному самоубийству».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошлой неделе предложил переименовать армянский коньяк в бренди, чтобы отказаться от термина, ассоциирующегося с Францией.