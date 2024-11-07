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    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

    14 комментариев
    7 ноября 2024, 10:32 • Новости дня

    СВР: США ведут Армению к «национальному самоубийству»

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России обвинила США в давлении на Армению с целью отказа от традиционных ценностей, экономических связей и прочной кооперации с Евразийским экономическим союзом.

    Из сообщения пресс-бюро СВР следует, что Вашингтон настойчиво подталкивает Армению к отказу от культурных традиций и экономически выгодных связей, что приведет к «национальному самоубийству», передает ТАСС.

    По данным СВР, США активно стимулируют прозападные структуры гражданского общества в Армении. В Госдепартаменте усилили меры по поддержке этих структур, что может способствовать изменению внешнеполитического вектора Еревана.

    СВР также указала на планы США начать информационно-пропагандистскую кампанию, направленную на дискредитацию сотрудничества Армении с Россией, ЕАЭС и ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США создают условия для того, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян смог осуществить «разрыв» отношений с Россией.

    4 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине

    Американист объяснил логику Трампа в контексте завершения конфликта на Украине

    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Двойной ультиматум Дональда Трампа может заключаться в перерезании военной помощи Украине и попытке обрушить экономику России. Однако реализация этого замысла едва ли возможна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    «Дональд Трамп в свойственной себе манере говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. На вопрос, как именно он это будет делать, экс-президент уверял, что у него отличные отношения с Путиным и сносные – с Зеленским, что позволит усадить стороны за стол переговоров», – напомнил он.

    Однако позже кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс пояснял, что на самом деле имеется ввиду заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и переход к переговорам, продолжил спикер. «И если было сразу понятно, чем Трамп будет угрожать Зеленскому, то про Путина никаких пояснений не было», – замечает аналитик.

    «На этом фоне все и гадали, что намерен делать экс-президент. При этом никакого «плана Трампа», по сути, нет. Он просто предполагает, что после токсичного Байдена ему для переговоров хватит авторитета в глазах российского лидера, а Зеленскому достаточно перерезать помощь», – считает эксперт.

    «Что касается некой разрушительной экономической войны, которую будет вести Трамп: Запад уже попытался вести такую войну с Россией. К чему это привело? К изоляции самого Запада. И у республиканца тоже нет волшебной палочки, по мановению которой можно изменить положение дел», – подчеркнул Дробницкий.

    «Если предположить, что Трамп хочет обрушить цены на нефть, то тут надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, говоря о ценах на нефть, экс-президент подразумевает, что США не должно быть никакого дела до стоимости сырья на внешнем рынке», – детализирует он.

    «По идее, Штатам надо добывать ресурс в таком объеме, чтобы его хватило для энергетической независимости. А то, что марки нефти не подходят по местные НПЗ и не соответствуют госстандартам на резервы, это не имеет значения. Логика в том, чтобы отдавать другим игрокам свое сырье, а взамен получать другое. Делаться это будет в рамках свопов. Тогда на цены внутри США такие манипуляции сказываться не будут». – полагает американист.

    «И если таким образом Америка практически выключается из международного рынка, то стоимость нефти может снизиться. Другое дело, что цены на черное золото управляются не из Вашингтона и все меньшую роль играет нефтедоллар. Многое торгуется в рупиях и рублях», – акцентирует собеседник.

    «Задача Трампа в том, чтобы убрать все причины, по которым существует конфликт в Европе, способный затронуть Соединенные Штаты. То есть «гениальный план Трампа» и этот двойной ультиматум на деле имеют отношение только к изоляции противостояния на Украине, чтобы оно не разрослось в третью мировую войну. Сам конфликт это не закончит. Цели специальной военной операции могут достичь только Вооруженные силы Российской Федерации», – заключил Дробницкий.

    Издание The Hill считает, что Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. В случае победы на выборах Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Автор также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    4 ноября 2024, 11:34 • Новости дня
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп, будучи кандидатом на пост президента США, может предложить ультиматум Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину для завершения конфликта на Украине, угрожая прекращением помощи и расширением экономической войны, сообщает The Hill.

    Как пишет издание, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. По мнению автора статьи Александра Темерко, Трамп, в случае победы на выборах, может поставить перед Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Темерко также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    При этом ситуация на Украине остается напряженной, а влияние Трампа на разрешение конфликта, как отмечается в статье, может стать значительным фактором в изменении текущего курса событий. Темерко полагает, что действия Трампа могут привести к значительным изменениям в политике США в отношении Украины и России.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

    Коментарии (93)
    6 ноября 2024, 17:56 • Видео
    Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

    Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    6 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российский президент не планирует поздравлять Трампа с победой на президентских выборах, так как позиция Кремля связана с тем, что США являются недружественной страной, передает ТАСС.

    «Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», – сказал Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    31 комментарий

    Также представитель Кремля объяснил оптимизм российских политиков по поводу победы Трампа его мирными устремлениями. По его словам, хотя Трамп и делал жесткие заявления во время предвыборной кампании, он также высказывался о намерениях прервать политику старых и новых войн.

    Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Путин остается открытым к диалогу с США. Песков отметил, что это последовательная позиция, и напомнил о словах Путина, его готовности к контактам. Однако он подчеркнул, что вопрос о телефонном разговоре с Трампом можно будет обсуждать только после конкретных действий.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах. Владимир Зеленский также поздравил Трампа, выразив надежду на личную встречу, чтобы обсудить стратегическое партнерство и поддержку Украины.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, канцлер Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием президентом США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном для процветания обеих стран.

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    6 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    СМИ рассказали о списке мести Трампа

    Politico: В списке для мести у Трампа указаны Байден и Харрис

    СМИ рассказали о списке мести Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп после победы на выборах готов отомстить своим противникам, в их числе есть действующий глава государства Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис, сообщает издание Politico.

    Трамп после победы на выборах может реализовать давние планы мести. У политика есть список людей, которым он хочет отомстить, если займет пост президента, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В этот список, по данным издания, входят нынешний президент Байден, вице-президент Камала Харрис, бывший президент Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. После победы Трамп получит народный мандат доверия и возможности для реализации своих намерений, говорится в материале.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    31 комментарий

    Также Politico отмечало, что на Украине с тревогой восприняли победу Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению издания The Hill, Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумами президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

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    6 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны

    Песков назвал неуместными эвентуальные размышления о войне на Украине

    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны, Россия судит по делам властей США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Россия будет судить о намерениях США по их конкретным действиям, а не по заявлениям. Песков прокомментировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа о намерении остановить войну на Украине, подчеркнув, что «эвентуальные рассуждения здесь неуместны», передает ТАСС.

    По его словам, после победы на выборах и вступления в должность тон заявлений может изменяться, поэтому Россия пристально следит за развитием событий.

    Он подчеркнул, что США способны внести вклад в завершение конфликта, поскольку они принимают в нем непосредственное участие.

    «Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет [сделано], мы посмотрим после января», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

    Кроме того, Песков выразил уверенность в том, что изменение внешнеполитической траектории США возможно, но этот процесс займет время.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    31 комментарий

    Он заявил, что «нельзя сделать это за одну ночь», но Кремль продолжает анализировать все происходящее и будет делать выводы исходя из реальных шагов США.

    Ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

    The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

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    5 ноября 2024, 23:11 • Новости дня
    Захарова назвала «главную боль Америки»

    Захарова указала на беспрецедентный внутренний раскол в США и готовность американцев «бить друг друга»

    Захарова назвала «главную боль Америки»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В США наблюдается беспрецедентный внутренний раскол, стране нужно найти способ сделать так, чтобы сами американцы приняли результаты президентских выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

     «Я думаю, что сейчас главная боль Америки как нации и народа – каким-то образом, в первую очередь сделать так, чтобы эти результаты приняло само американское общество, учитывая опыт прошлых выборов», – заявила Захарова RT.

    По ее мнению, как бы ни закончились выборы, гражданам США нужно будет «преодолеть внутренний эмоциональный раскол». Как подчеркнула Захарова, сейчас в США «люди буквально готовы нападать друг на друга, бить друг друга только за то, что другой человек носит символику или агитирует за политика, которому верят и доверяют», передает ТАСС.

    Такой накал противостояния оборачивается даже «уличными погромами». «И как это преодолевать, честно говоря, мне кажется, даже в Штатах никто не знает и не понимает, потому что это беспрецедентно», – сказала она.

    Напомним, Захарова заявила, что Москва не придает особого значения исходу президентских выборов в США, в этой стране существует двухпартийный консенсус относительно политики по отношению к России. При этом Россия отвергает обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США.

    По мнению экспертов, независимо от того, кто именно станет победителем выборов в США, новому главе Белого дома будет крайне трудно собрать в своих руках всю полноту президентской власти. Не исключено, что результаты могут быть оспорены проигравшей стороной, это способно привести к массовым протестам и новым попыткам захвата Капитолия.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



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    5 ноября 2024, 23:49 • Новости дня
    ФБР назвало Россию вероятным источником угроз минирования участков в США

    ФБР заявило о якобы поступивших из России угрозах минирования избирательных участков в США

    ФБР назвало Россию вероятным источником угроз минирования участков в США
    @ US Federal Bureau of Investigati/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По версии ФБР, угрозы минирования избирательных участков в США поступили, предположительно, из России; доказательств этого заявления ведомство не предоставило.

    В заявлении ФБР говорится, что «многие» из угроз «по-видимому, исходят из российских доменов электронной почты». При этом, как подчеркнули в ведомстве, «ни одна из угроз не была признана достоверной», передает РИА «Новости».

    Напомним, американские СМИ сообщали, что в округе Фултон в Джорджии из-за угроз взрыва было временно прекращено голосование на двух участках. Позднее голосование продолжилось.

    По мнению экспертов, вне зависимости от результатов голосования на выборах президента США в стране сохраняется риск беспорядков.

    На ваш взгляд
    Кто победит на президентских выборах в США?



    Результаты
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    6 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Медведев заявил о нежелании Трампа тратить деньги на «токсичную Украину»

    Зампред Совбеза Медведев заявил о нежелании Трампа тратить деньги на «токсичную Украину»

    Медведев заявил о нежелании Трампа тратить деньги на «токсичную Украину»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Дональд Трамп, как бизнесмен, будет избегать трат на Украину.

    В своем Telegram-канале заверил, что Трамп, будучи бизнесменом, не любит тратить деньги на такие проекты.

    Также Медведев отметил, что Трамп, по его мнению, избегает трат на «прихлебателей и приживалок», включая «токсичную бандеровскую Украину».

    Также он упомянул об антироссийском консенсусе на Капитолийском холме, но подчеркнул, что у Трампа есть полезное для России качество – нежелание участвовать в международных тратах.

    Зампред указал, что недавние события в США, включая выборы, усилили антироссийский настрой, однако возможное возвращение Трампа может изменить подход к международной финансовой поддержке.

    В заключение он добавил, что политика Трампа может стать фактором, способствующим изменению отношений с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз не сможет продолжать поддержку Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Коментарии (9)
    5 ноября 2024, 21:11 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения США во вмешательстве в выборы

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия отвергает обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

    Захарова подчеркнула, что американские спецслужбы снова обвиняют Россию и другие страны в том, что они якобы распространяют ложь об американских выборах. Она отметила, что такие заявления становятся стандартной практикой для США, сообщает ТАСС.

    «Сейчас весь мир замер не в ожидании, а на самом деле от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США. Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается», – сказала Захарова. По ее словам, обвинения в распространении лжи и дестабилизации внутренней ситуации в США не имеют под собой оснований.

    Ранее Захарова заявила, что Россия не придает особого значения исходу президентских выборов в США, в этой стране существует двухпартийный консенсус относительно политики по отношению к России.

    Во вторник в США стартовало голосование на президентских выборах: первые участки открылись в нескольких штатах, включая Коннектикут и Индиану, где избиратели могут проголосовать с шести утра по времени Вашингтона.


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    5 ноября 2024, 14:53 • Новости дня
    Захарова: России безразличен итог выборов в США

    Захарова заявила о безразличии России к результатам выборов в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не придает особого значения исходу президентских выборов в США, в этой стране существует двухпартийный консенсус относительно политики по отношению к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Она отметила, что Россия готова рассматривать любые предложения от США, если они будут соответствовать российским интересам, сообщается на сайте МИД.

    Захарова подчеркнула, что Москва будет решительно защищать свои интересы, особенно когда речь идет о национальной безопасности. Она выразила надежду, что новый президент США, кем бы он ни был, сосредоточится на решении внутренних проблем своей страны, а не на вмешательстве в дела других государств.

    Дипломат также пожелала американскому народу преодолеть кризис демократии и раскол в обществе.

    В США стартовало голосование на президентских выборах, и первые участки открылись в нескольких штатах, включая Коннектикут и Индиану.

    Кремль воздержался от комментариев по поводу начавшегося голосования.

    Американист Малек Дудаков заявил газете ВЗГЛЯД, что победа Дональда Трампа рассматривается как вполне реальный сценарий, однако в случае его реализации возможны беспорядки и попытки сорвать транзит власти, организованные «боевым активом» Демпартии.

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    6 ноября 2024, 18:24 • Новости дня
    Песков объяснил возможность США быстро прекратить конфликт на Украине

    Песков заявил о возможности США быстро прекратить конфликт на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны быстро прекратить конфликт на Украине, поскольку прямо и косвенно в нем участвуют, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе своего выступления на марафоне «Знание.Первые».

    Песков отметил, что завершение выборов в США может оказаться важным фактором в окончании украинского конфликта, передает ТАСС.

    В ходе предвыборной кампании некоторые кандидаты высказывались как за продолжение войны, так и за установление мира, напомнил он.

    «Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро, потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт, это та самая страна, которая декларирует цель нанести стратегическое поражение нам, россиянам, нашей стране, Российской Федерации», – подытожил он.

    Ранее Песков, комментируя слова победившего на американских выборах Дональда Трампа об окончании войн, отметил, что Россия судит о США по их поступкам. Также он заметил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу с США.

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    4 ноября 2024, 23:32 • Новости дня
    США одобрили продажу Южной Корее самолетов E-7 на 4,92 млрд долларов

    Госдепартамент США утвердил сделку по продаже Южной Корее самолетов E-7

    Tекст: Максим Попов

    Госдепартамент США утвердил сделку на 4,92 млрд долларов по продаже Южной Корее радиолокационных самолетов E-7 с дополнительным оборудованием.

     США одобрили сделку по продаже Южной Корее четырех радиолокационных самолетов E-7 и соответствующего оборудования на сумму 4,92 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности США .

    Согласно условиям контракта, Южная Корея получит десять двигателей CFM56, из которых восемь будут установлены на самолеты, а два станут запасными. Помимо этого, в состав сделки входят семь лазерных передатчиков Guardian, четыре из которых будут установлены, а три останутся в запасе, и другое необходимое оборудование.

    США уверены, что данная сделка укрепит обороноспособность Южной Кореи как ключевого союзника в Индо-Тихоокеанском регионе. Самолеты E-7 позволят Корее улучшить возможности в сфере разведки, наблюдения и управления воздушным пространством, а также усилит взаимодействие ее военно-воздушных сил с американскими по стандартам C4ISR.

    Как ожидается, основным подрядчиком сделки станет корпорация Boeing из Рентона, штат Вашингтон.

    Напомним, накануне The Financial Times сообщила, что Южная Корея может вооружить Украину в случае ввода войск КНДР в Курскую область. До этого посол России в Южной Кореи Георгий Зиновьев отметил, что Москва и Сеул имеют возможность восстановить двусторонние отношения, несмотря на санкции, введенные после начала специальной военной операции.

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    6 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Захарова назвала избирательную систему США «архаикой из нерешенных проблем»

    Tекст: Александра Юдина

    Избирательная система США представляет собой сочетание старых проблем и современных технологий, скрывающих их недостатки, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В частности, дипломат Захарова назвала избирательную систему США архаичной и неэффективной, подчеркнув, что попытки улучшить ее с помощью новых технологий не решают существующих проблем, передает радио Sputnik.

    «Система американских выборов – это какая-то чудовищная козябра, сочетающая архаику нерешенных проблем и новые технологии, которые должны отлакировать внешне эти проблемы до неузнаваемости, а на самом деле это все – разваливающаяся система», – подчеркнула она.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Россия не придает особого значения исходу президентских выборов в США, так как в этой стране существует двухпартийный консенсус относительно политики по отношению к России.

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    6 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    ФСБ раскрыла подробности дела «тайного осведомителя США» Шонова

    ФСБ сообщила о сотрудничестве Роберта Шонова с посольством США в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденный в Приморье Роберт Шонов был тайным осведомителем посольства США, передававшим информацию по вопросам СВО и выборам президента России 2024 года, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Шонов, осужденный к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы, был разоблачен как тайный информатор политического отдела посольства США в Москве, передает ТАСС.

    По данным ФСБ, Шонов собирал данные о специальной военной операции и президентских выборах 2024 года для американской стороны, он возобновил контакты с американцами после начала военной операции, оказывая им содействие в антироссийской деятельности. Работу Шонова курировали первый секретарь политического отдела посольства США в Москве Джеффри Хэнкок Силлин и второй секретарь Дэвид Самуэль Бернстайн. Особенно кураторов интересовали выборы президента России в 2024 году.

    В ФСБ сообщили, что Шонов, работавший в генеральном консульстве США во Владивостоке с 1999 до 2021 года, выполнял задания американских кураторов с осени 2022 до марта 2023 года. Он собирал сведения о мобилизационных процессах в России и искал среди экспертов и журналистов Дальнего Востока и Сибири лиц, готовых поддерживать контакты с США. В марте 2023 года Шонов был задержан во Владивостоке.

    Шонов был признан виновным по статье 275.1 УК РФ за сотрудничество с иностранным государством и приговорен к штрафу в 1 млн рублей и ограничению свободы сроком на 1 год 4 месяца.

    В сентябре 2023 года американские дипломаты, курировавшие Шонова, были выдворены из России и объявлены персонами нон грата.

    Ранее Приморский краевой суд приговорил экс-сотрудника генконсульства США Роберта Шонова к четырем годам десяти месяцам лишения свободы за незаконное сотрудничество с иностранным государством.

    Следствие установило, что Шонов с сентября прошлого года по просьбе сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна собирал данные о ходе спецоперации, мобилизации и ситуации в России.

    Шонов признал вину в сборе данных о ходе спецоперации по заданию Вашингтона.


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    5 ноября 2024, 03:53 • Новости дня
    Мартиндейл обвинил Трампа и Харрис в нежелании завершить украинский конфликт

    Tекст: Максим Попов

    Американец Дэниэл Мартиндейл, который с 2022 года передавал Минобороны координаты украинских военных объектов, заявил, что Дональд Трамп и Камала Харрис могли бы завершить конфликт на Украине, но не хотят этого делать, несмотря на возможность повлиять на ситуацию.

    По словам Мартиндейла, кандидаты в президенты США – Дональд Трамп и Камала Харрис –могли бы завершить конфликт на Украине, но не делают этого из-за отсутствия личной заинтересованности. «Они не хотят убедить американское правительство в том, что война на Украине не в их интересах», – приводит РИА «Новости» слова американского гражданина.

    Известно, что Мартиндейла вывезли с подконтрольной ВСУ территории в начале ноября. Он находился на Украине с февраля 2022 года и в течение двух лет передавал России координаты украинских военных объектов, в том числе, личного состава и бронетехники. Штаб обороны ДНР подтвердил, что американец сыграл важную роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении, что подчеркивает его активное участие в конфликте.

    Напомним, ранее Мартиндейл заявил, что боевой дух украинских военных значительно упал, они напуганы и считают, что нет причин продолжать воевать, предпочитая вернуться домой.

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