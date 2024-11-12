Грета Тунберг в Тбилиси собралась «разоблачить» президента Азербайджана

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По словам Джакели, которая помогает Тунберг с мероприятиями в Тбилиси, шведская экоактивистка «приехала из Турции самостоятельно и достаточно неожиданно» в связи с тем, что в соседнем с Грузией Азербайджане проводится саммит СОР29.

«Грета Тунберг решила объединить активистов из Грузии, Азербайджана и Армении, потому что и иронично, и трагично проводить такой саммит в Азербайджане, экономика которого строится на нефти и газе», – сказала Джакели.

По ее словам, «кроме этого в последние месяцы еще более интенсивными стали репрессии в Азербайджане против гражданского общества и СМИ».

Директор «Тбилиси прайда» сообщила, что Тунберг «хочет разоблачить (президента Азербайджана Ильхама) Алиева в глазах международного сообщества, но не едет в Азербайджан, бойкотируя этот саммит».

Она также сообщила, что из Тбилиси Тунберг отправится в Армению помогать на месте активистам.

Накануне Тунберг провела в Тбилиси акцию протеста против саммита СОР29. При поддержке нескольких сочувствующих она заявила, что Азербайджан использует этот саммит «в качестве фасада». По ее утверждению, Азербайджан «ужесточает свою власть и усиливает региональную напряженность».

Участники акции требовали «освободить задержанных в Азербайджане журналистов и политических заключенных».

После этого Тунберг присоединилась к грузинским оппозиционерам, митинговавшим против итогов выборов в парламент от 26 октября.