Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.0 комментариев
Над Воронежской областью уничтожены четыре украинских дрона
На территории Воронежской области были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата украинского производства, сообщило Минобороны.
С 6.50 до 7.20 мск дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку в регионе, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средства ПВО выявили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
До этого утром Минобороны заявило об уничтожении 13 украинских дронов над над Курской и Белгородской областями.