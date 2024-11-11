Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.7 комментариев
Минобороны сообщило о сбитии 13 украинских БПЛА над Россией
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями
Минобороны России заявило об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской и Белгородской областями с использованием сил противовоздушной обороны.
Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников на территории Курской и Белгородской областей, сообщает ТАСС. Министерство обороны РФ раскрывает, что это были БПЛА самолетного типа, целью которых была террористическая атака на объекты в России.
В ходе операции 12 беспилотников были сбиты над Курской областью, еще один был уничтожен над Белгородской областью. Представитель Минобороны отметил, что действия киевского режима по атаке с помощью БПЛА были пресечены, благодаря оперативным действиям дежурных средств ПВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, кроме того сообщалось, что силы ПВО сбили 70 украинских беспилотников над различными российскими регионами.