CМИ: Умер пресс-секретарь певца Shaman Антон Коробков-Землянский

Tекст: Дарья Григоренко

Источник в окружении артиста подтвердил факт смерти, отметив, что это произошло поздно вечером, передает ТАСС.

Екатерина Успенская, пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова, подтвердила информацию о смерти, заявив, что первоначально подумала, что это недоразумение. «Но позвонила и мне подтвердили, что, к сожалению, это правда. Мне тяжело говорить, потому что мы все последние дни с ним виделись. Только Филиппу [Киркорову] сообщила, буквально минуту назад», – сказала Успенская.

Коробков-Землянский родился в Красноярском крае, а в 2007 году переехал в Москву, где начал свою карьеру на Первом канале. С 2015 по 2017 год он работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года занимал позицию руководителя пресс-службы Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman.

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