Умер автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков

Умер композитор Олег Жуков, автор хита «Люди встречаются»

Tекст: Мария Иванова

Белорусский поэт и композитор Олег Жуков, автор хита «Люди встречаются», скончался в возрасте 87 лет, пишет ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

Талантливый песенник оставил значительное наследие в музыкальной культуре, создав более 300 песен для исполнителей из России и Белоруссии. Среди его известных произведений выделяются такие песни, как «О добрых молодцах», «Ах, эта ночь!», «Я сегодня жить хочу» и многие другие.

Олег Жуков был одной из ключевых фигур на постсоветской эстраде, и его творчество пользовалось большой популярностью. Композитор был в дружеских отношениях с народным артистом России Юрием Антоновым и сотрудничал со многими известными исполнителями, включая Александра Буйнова, Льва Лещенко и Ларису Долину. Его композиции звучали на музыкальных фестивалях, таких как «Славянский базар» и «Золотой шлягер», где они стали своеобразными гимнами.

Жуков также работал с известными музыкальными ансамблями, включая ВИА «Синяя птица» и «Веселые ребята». Его вклад в развитие музыкальной культуры был отмечен не только в Белоруссии, но и за ее пределами.

