Умер автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!»

«Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте свои костюмы с перьями, наденьте маскхалат, средства бронезащиты, которые для вас уже готовы, и получите оружие», – сказал в ролике один из военнослужащих. Этот ролик опубликовала в своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская. Военные предложили артисту присоединиться к ним на передовой.
Артист в рамках своей поездки в ДНР привез гуманитарную помощь жителям региона, подарки для раненых, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую необходимую технику для местного детского центра. Также он обещал оплатить протезы для трех бойцов и выступил с концертом перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Исполнитель также сообщил, что не собирается уезжать из России.
Ранее участники «голой вечеринки» и другие звезды отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым.
В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.
В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.
Ранее президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».