У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин
Советский и российский композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни в московской клинике, где находился из-за подозрения на инсульт, сообщили СМИ.
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash, Вячеслав Добрынин, композитор и эстрадный певец, ушел из жизни в возрасте 78 лет в одной из московских клиник, куда его госпитализировали с подозрением на инсульт.
Жена артиста заявила, что Добрынин уже несколько лет не выступал и отказался от гастролей. Она отметила, что семья уделяла особое внимание лечению и поддержанию его жизнедеятельности.
«Мы делали все возможное, чтобы обеспечить ему необходимый уход», – рассказала супруга.
Добрынин известен хитами «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану», песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие певцы и артисты.