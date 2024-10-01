Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash, Вячеслав Добрынин, композитор и эстрадный певец, ушел из жизни в возрасте 78 лет в одной из московских клиник, куда его госпитализировали с подозрением на инсульт.

Жена артиста заявила, что Добрынин уже несколько лет не выступал и отказался от гастролей. Она отметила, что семья уделяла особое внимание лечению и поддержанию его жизнедеятельности.

«Мы делали все возможное, чтобы обеспечить ему необходимый уход», – рассказала супруга.

Добрынин известен хитами «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану», песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие певцы и артисты.

