Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
В «Единой России» рассказали о внесенных поправках ко второму чтению бюджета
«Единая Россия» предложила увеличить субсидии на развитие АПК и поддержку сельских территорий
На заседании программной комиссии «Единая Россия» предложила ряд поправок ко второму чтению бюджета, включающих увеличение финансирования для инфраструктуры, социальной сферы и поддержки русского языка.
В ходе заседания под руководством председателя партии Дмитрия Медведева обсуждались поправки ко второму чтению федерального бюджета на 2025–2027 годы. Медведев подчеркнул, что партия достигла главной цели – финансирования послания президента и народной программы партии, говорится на сайте ЕР.
Предложенные поправки включают выделение средств на ремонт и строительство школ и детсадов, обновление инфраструктуры, благоустройство, модернизацию ЖКХ и социальные нужды, такие как поддержка семей и пожилых людей. Также предложено увеличить субсидии на агропромышленный комплекс и продолжить программы регионального развития.
Медведев отметил важность увеличения средств на науку, развитие спорта и иммунизацию. Также «Единая Россия» предлагает поддержать русский язык и культуру за рубежом, выделив средства на подготовку учителей и издание учебников.
Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что поправки будут профинансированы, включая поддержку сельских территорий, русского языка и фонда «Защитники Отечества». Он добавил, что дополнительные источники финансирования найдены.
По итогам заседания врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что партия внесет предложения в Госдуму к 5 ноября. Он подчеркнул, что «Единая Россия» и фракция партии в Госдуме будут контролировать расходование средств, чтобы избежать срывов сроков и переносов мероприятий.