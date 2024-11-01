В «Единой России» рассказали о внесенных поправках ко второму чтению бюджета

«Единая Россия» предложила увеличить субсидии на развитие АПК и поддержку сельских территорий

В ходе заседания под руководством председателя партии Дмитрия Медведева обсуждались поправки ко второму чтению федерального бюджета на 2025–2027 годы. Медведев подчеркнул, что партия достигла главной цели – финансирования послания президента и народной программы партии, говорится на сайте ЕР.

Предложенные поправки включают выделение средств на ремонт и строительство школ и детсадов, обновление инфраструктуры, благоустройство, модернизацию ЖКХ и социальные нужды, такие как поддержка семей и пожилых людей. Также предложено увеличить субсидии на агропромышленный комплекс и продолжить программы регионального развития.

Медведев отметил важность увеличения средств на науку, развитие спорта и иммунизацию. Также «Единая Россия» предлагает поддержать русский язык и культуру за рубежом, выделив средства на подготовку учителей и издание учебников.

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что поправки будут профинансированы, включая поддержку сельских территорий, русского языка и фонда «Защитники Отечества». Он добавил, что дополнительные источники финансирования найдены.

По итогам заседания врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что партия внесет предложения в Госдуму к 5 ноября. Он подчеркнул, что «Единая Россия» и фракция партии в Госдуме будут контролировать расходование средств, чтобы избежать срывов сроков и переносов мероприятий.