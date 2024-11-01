Кимаковский рассказал подробности об атаке дрона на его машину

Tекст: Алексей Дегтярев

«Это дорога, которая идет из Ясиноватой в Горловку. Я ехал по этой дороге и поворачивал в сторону Ждановки... Мне просто повезло... Я не пострадал... а машина – надо восстанавливать всю переднюю часть», – сказал Кимаковский в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что инцидент произошел уже в вечернее время, в сумерках. На этой дороге ранее погибло много мирных жителей, множество автомобилей были поражены FPV-дронами ВСУ.

«Был удар по машине, я въехал в кювет и потом оттуда быстро выбрался и постарался максимально быстро покинуть место. Потому что, сами понимаете, как показывает опыт применения врагами беспилотников, они часто используют не по одному, а по несколько», – сказал Кимаковский.

Напомним, Кимаковский сообщал, что нападение дрона произошло 31 октября, он отмечал, что ему удалось уйти, не получив ранения.