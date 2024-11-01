Мединструктор объяснила жалобы бойцов на «китайские турникеты»

Мединструктор Воронина: Некачественные средства первой помощи убивают не меньше, чем противник

Tекст: Алёна Задорожная

«Я часто слышу жалобы на кровоостанавливающие турникеты китайского производства. У них действительно не то качество. Во-первых, хорошее средство не может быть слишком дешевым. У плохих изделий рвутся ленты и стропы, ломаются воротки и пряжки», – пояснила Мария Воронина, старший инструктор Школы первой помощи «Красная зона».

«Человек, который в моменте надеется на имеющееся у него средство, не может оказать себе помощь. Мне кажется, ничего страшнее быть не может. По сути, наложить турникет не так сложно. У меня много случаев, когда ребята даже сами выходили и выползали, иногда тратя на это сутки и грамотно сохраняя себе жизнь», – указала она.

«Но какая бы хорошая ни была подготовка, если средство выходит из строя – это ужасно. К нам неоднократно привозили ребят, которые вытекли (потеряли критическое количество крови – прим. ВЗГЛЯД) из-за некачественных и сломанных жгутов и турникетов. Такие вещи убивают не меньше, чем противник», – добавила спикер.

«Сложно словами объяснить, каким должен быть качественный турникет. Его надо подержать в руках и понять это. Есть проверенные фирмы. В частности, мы работаем с одной из отечественных компаний, где ребята постоянно дорабатывают средства на основе обратной связи с фронта. Также есть китайский производитель, но там очень жесткий контроль качества», – заметила эксперт.

Ранее инструктор по тактической медицине Мария Воронина в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, как правильно оказать себе помощь, какие средства самопомощи считаются наиболее качественными, что должен уметь боец и в чем заключаются основы тактической медицины. Интервью доступно на RuTube, YouTube и в Дзене.