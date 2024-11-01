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    Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.

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    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    1 ноября 2024, 17:08 • Новости дня

    Путин направил приветствие участникам форума «Юг молодой» в Бердянске

    В Бердянске стартовал форум «Юг молодой» с участием 500 молодых людей из 83 регионов

    Всероссийский молодежный форум «Юг молодой», проходящий в центре созидания «Маяк» в Бердянске, собрал 500 участников из 83 регионов России для обсуждения тем развития Донбасса и Новороссии, а также новых инициатив в экономике и культуре.

    В своем обращении к участникам форума президент России Владимир Путин подчеркнул значимость обсуждаемой темы развития Донбасса и Новороссии – исторических земель, воссоединившихся с Россией. Он отметил, что участники уже проявили себя в общественной и волонтерской деятельности и готовы предложить новые инициативы в экономике, науке и других сферах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Президент также выразил уверенность, что форум «Юг молодой» займет достойное место среди молодежных мероприятий России. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поздравил участников с открытием форума, подчеркнув важность молодежи в текущих и будущих преобразованиях страны.

    На форуме представители различных регионов России будут разрабатывать будущее молодежной политики Запорожской области и центра «Маяк». Программа мероприятия направлена на развитие карьерных навыков участников и успешную реализацию проектов. Форум станет первым федеральным событием такого уровня в Запорожской области, что свидетельствует о новом этапе интеграции.

    В рамках форума 4 ноября, в День народного единства, состоятся деловая и торжественная программы, а также объявят победителей грантового конкурса Росмолодежи. С 2023 года форум получил всероссийский статус, а в 2024 году количество заявок на участие превысило 1500.

    30 октября 2024, 11:22 • Новости дня
    Путин поручил разработать программу продвижения российской продукции за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил разработать программу «Сделано в России» для продвижения отечественной продукции за границей.

    «Правительству ... разработать совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр» программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России», предусмотрев в этой программе план совместных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов Российской Федерации по ее реализации», – указано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Срок исполнения поручения назначен на 30 декабря 2024 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РЭЦ планировал расширить продвижение товаров под брендом «Сделано в России» на международных рынках, используя инновационные инструменты и увеличивая участие в международных выставках и мероприятиях.

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    30 октября 2024, 20:59 • Новости дня
    В ингушской семье Хашагульговых два брата стали Героями России

    Путин присвоил звание Героя России капитану Хашагульгову посмертно

    В ингушской семье Хашагульговых два брата стали Героями России
    @ @SolovievLive

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России капитану Султану Хашагульгову, погибшему во время выполнения боевой задачи в ДНР. Ранее его двоюродный брат был также удостоен звания Героя России.

    Хашагульгов, командир штурмового отряда 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, погиб 30 июня во время выполнения боевой задачи возле населенного пункта Старомайорское в ДНР, сообщает официальный сайт органов власти Ингушетии.

    В сообщении отмечается, что капитан Хашагульгов ценой своей жизни спас старшего сержанта Сайгина. Группа под его командованием выполняла боевую задачу в лесополосе «Клевер» в районе указанного поселка. Заметив пикирующий в их сторону беспилотник, капитан дал группе команду срочно занять укрытие. Заметив, что старший сержант Сайгин повредил ногу, он бросился к нему на помощь и помог ему укрыться. Однако сам скрыться от дрона Хашагульгов не успел, в результате разрыва боеприпаса он погиб на месте.

    Этот поступок и стал причиной присвоения Хашагульгову высокого звания. В семье капитана Хашагульгова это уже второй случай присвоения звания Героя России. Ранее его двоюродный брат и тезка Султан Хашагульгов также получил высшую боевую награду России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старший лейтенант Ильдар Суфияров проявил себя храбрым командиром мотострелкового взвода в зоне спецоперации и посмертно был удостоен звания Героя России.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    30 октября 2024, 18:19 • Новости дня
    Вучич рассказал о своем разговоре с Путиным по ситуации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский лидер Александр Вучич рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер, по его словам, не проявил интереса к идее прекращения огня в украинском конфликте.

    Во время первого за более чем два года телефонного разговора президенты России и Сербии обсудили ситуацию на Украине, сообщил Bloomberg, передает РБК.

    Вучич в интервью изданию рассказал, что задал Путину вопрос о ситуации на Украине и предложил идею прекращения огня. Однако, по словам сербского президента, российский лидер не выразил энтузиазма по этому поводу. Вместо этого Путин подтвердил намерение довести до конца все цели специальной военной операции.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о проведении телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля подтвердила факт этого разговора.

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    30 октября 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин назвал недостаточной помощь получившим инвалидность бойцам СВО

    Путин призвал обеспечить индивидуальный подход к поддержке участников СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил недостаточность нынешней помощи бойцам СВО с инвалидностью и дал поручение разработать усиленные меры поддержки с индивидуальным подходом.

    В ходе совещания с членами правительства Путин подчеркнул, что хотя все участники СВО официально получают помощь, ее недостаточно. Он поручил вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой вместе с Министерством обороны подготовить перечень поручений для улучшения ситуации.

    «Попросил бы Вас [вице-премьера Дмитрия Чернышенко] вместе с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой] и вместе с Минобороны подготовить перечень поручений, который работал бы в этом очень важном, очень нужном направлении. Там люди [участники СВО] всё как бы официально получили, но этого недостаточно. Здесь нужен индивидуальный подход. У нас фонд [«Защитники Отечества»] работает. Но нужно, чтобы в регионах работали как следует. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много – недостаточно», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Ранее Путин заявил, что поддержка бойцов СВО – основа российского общества и залог побед.

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    29 октября 2024, 17:40 • Новости дня
    Белоусов доложил Путину об успешной отработке нанесения ядерного удара

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину об успешной отработке стратегических задач нанесения ядерного удара в ответ на возможную атаку.

    «Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами РФ, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника», – сказал глава ведомства президенту.

    Видеозапись с его выступлением опубликована в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пуск МБР «Ярс» проводился с испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура. Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск» и Охотского моря с атомного подводного крейсера «Князь Олег» прошли пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава».

    Белоусов отметил, что все задачи, поставленные в ходе учений, были выполнены в полном объеме. Все запущенные ракеты достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны России сообщило об успешном пуске крылатых ракет со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

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    1 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 78%

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину составил 78,2%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту за последнюю неделю составил 78,2%. В исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ, также отмечается, что уровень одобрения деятельности Путина составил 75,2%.

    Деятельность российского правительства одобряют 49,4% респондентов. Работу председателя Михаила Мишустина одобряют 51,2% опрошенных, а доверие ему выразили 60,1%.

    Уровень поддержки «Единой России» составил 36%. КПРФ поддерживают 9,8%, ЛДПР – 10,3%, «Справедливую Россию – За правду» – 3,7%, «Новых людей» – 7%.

    Опрос проводился с 21 по 27 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг доверия Владимиру Путину по данным ВЦИОМ достиг 78,5% за период с 14 по 20 октября.

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    29 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин: Средняя продолжительность жизни россиян должна превысить 80 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на повышение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет, отметив необходимость сокращения разницы в этом показателе между мужчинами и женщинами, а также между регионами.

    «Одна из главных целей на предстоящие годы – повышение продолжительности жизни», – заявил президент на конгрессе «Национальное здравоохранение», передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность сокращения дифференциации в показателях продолжительности жизни между регионами и уменьшения разрыва между мужчинами и женщинами. «Хорошо известно и то, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать эти проблемы», – указал Путин.

    Глава государства отметил, что в целом средняя продолжительность жизни должна достичь 78 лет, а в дальнейшем следует стремиться к уровню 80 лет и выше.

    Ранее Путин заявил о необходимости повышать продолжительность жизни россиян и укреплять здоровье населения, а также пообещал вложить более 1 трлн рублей в здравоохранение за шесть лет.

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    29 октября 2024, 19:54 • Новости дня
    Путин подписал закон о денонсации Конвенции по исследованию моря

    Tекст: Максим Попов

    Президент России Владимир Путин утвердил выход страны из конвенции ICES после приостановки ее участия в совете организации в марте 2023 года.

    Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES). Документ, определяющий выход России из Конвенции, опубликован, передает ТАСС.

    Совет ICES занимается международными океанографическими и рыбохозяйственными исследованиями, формулирует рекомендации по рациональному использованию морских ресурсов и защите уязвимых экосистем. Однако, вопреки Конвенции, его решение о приостановке деятельности России остается в силе, что послужило причиной для денонсации документа.

    Известно, что нашей страной Конвенция ICES была подписана в 1964 году в Копенгагене и вступила в силу в 1968 году. Россия участвовала в ней как правопреемник СССР. Конвенция обеспечивала основы для деятельности совета, который до марта сотрудничал с Россией в области морских исследований.

    Ранее Путин заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат, и призвал постепенно выравнивать зарплаты врачей в регионах.


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    31 октября 2024, 14:14 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о просьбе украинских генералов связаться с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году украинские генералы обращались к нему с просьбой связаться с президентом России Владимиром Путиным для капитуляции.

    Лукашенко на конференции по евразийской безопасности рассказал, что в 2022 году украинские генералы звонили ему с просьбой помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сдаться, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация была напряженной, когда российские войска находились на окраинах Киева, и международное сообщество, включая папу римского и страны Запада, пыталось убедить Москву остановить боевые действия.

    Лукашенко отметил, что российское командование вывело войска от Киева, поверив в обещания Запада. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация на Украине остается опасной, и Киев пытается заставить ЕС привлечь войска НАТО в конфликт. Однако, как считает Лукашенко, эскалация не выгодна ни России, ни Белоруссии, ни другим странам Евразии.

    Президент Белоруссии призвал к немедленным переговорам без предварительных условий, подчеркнув, что на Украине еще есть военные, которые хотят прекратить конфронтацию. Он добавил, что Белоруссию называют «соагрессором» из-за того, что российские войска вошли на Украину с территории Белоруссии во время учений.

    Ранее Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

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    30 октября 2024, 20:29 • Новости дня
    Эксперт: Рост экономики должен сопровождаться выполнением социальных обязательств

    Политолог Гагарин обозначил роль профсоюзов в построении в России экономики высоких зарплат

    Эксперт: Рост экономики должен сопровождаться выполнением социальных обязательств
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Важным элементом построения экономики высоких зарплат, о необходимости построения которой говорит Владимир Путин, являются профсоюзы – они призваны защищать интересы трудящихся и обеспечивать их коммуникацию с властью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее президент России выступил на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов.

    «Если проследить последние выступления президента на различных профильных мероприятиях, то можно заметить, что он озвучивает, продвигает и поддерживает тезис о том, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Этот тренд поддерживается и профсоюзами», – пояснил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

    «Президент очень чутко реагирует на запросы, которые существуют у рабочего класса. Он понимает последовательность всех необходимых шагов, которые должны предпринимать и наши госорганы, и профсоюзы для защиты интересов трудящихся. А основным инструментом повышения благосостояния граждан является создание и сохранение качественных рабочих мест», – добавил он.

    «Один пример. Сегодня в Курганской области мы посетили несколько крупнейших заводов, общались с представителями рабочего класса, инженерами. И все они с гордостью говорят, что у них достаточно высокая зарплата. В этом смысле сами руководители предприятий, директора часто идут на упреждение запросов. Путин понимает также и то, что рост экономики должен сопровождаться выполнением социальных обязательств. И профсоюзы выступают как раз инструментом для диалога власти и общества по всем ключевым вопросам», – указал спикер.

    «Важно и то, что новый председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев обладает всеми компетенциями, необходимыми для наращивания связей этих организаций с правительством. Он доказал свою эффективность во время руководства Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей. Также он является выпускником пятого потока ВШГУ РАНХиГС, известного как «школа губернаторов», – заключил Гагарин.

    Ранее Путин выступил на XIII съезде Федерации независимых профсоюзов. «Государственная политика последних лет, усилия делового сообщества, профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается все ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум. Так, в августе текущего года третий месяц подряд безработица составила 2,4%, причем такой показатель является минимальным и в сравнении с другими ведущими странами мира», – сказал президент.

    «Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности производств, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест», – добавил он.

    На съезде был избран новый председатель ФНПР – Сергей Черногаев, ранее занимавший пост зампреда ФНПР. Также была введена должность президента, которую занял Михаил Шмаков, до этого возглавлявший ФНПР 30 лет. Напомним, ФНПР объединяет свыше 130 тыс. первичных организаций и почти 20 млн человек по всей стране.

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    30 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Глава Минэнерго доложил Путину о программе установки твердотопливных котлов жителям Сибири

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минэнерго Сергей Цивилев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства проинформировал главу государства о поставке отечественных отопительных котлов для жителей Сибири и Дальнего Востока.

    Основной темой совещания стала реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщается в Telegram-канале Кремля.

    На заседании Цивилев доложил Путину об установке отечественных твердотопливных отопительных котлов населению в Сибири и на Дальнем Востоке в рамках этой социальной программы.

    «В первую очередь в программу [установки котлов в отдалённых районах] войдут льготные категории граждан – конечно, участники Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья. Им поставка и установка оборудования будет осуществляться абсолютно бесплатно, что называется, под ключ», – сообщил Цивилев.

    По его словам, социальная программа по установке твердотопливных котлов для населения Сибири позволит обеспечить граждан эффективным и безопасным отопительным оборудованием.

    Ранее Путин на совещании с членами правительства поручил активно готовиться к зимнему периоду.

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    30 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков: Мирное предложение Путина требует ухода Украины с территорий России

    Песков: Мирное предложение Путина требует ухода Украины с территорий России, включая Донбасс

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что мирное предложение президента Владимира Путина, озвученное летом, требует вывода украинских войск с новых российских регионов, включая Донбасс и Новороссию.

    Песков подчеркнул, что условия остаются в силе, несмотря на текущую обстановку, передает ТАСС.

    В июне Путин предложил прекращение огня и готовность к переговорам при соблюдении Украиной ряда условий. Среди них вывод войск с новых регионов России, отказ от вступления в НАТО, проведение демилитаризации и принятие нейтрального статуса. Путин также подчеркнул необходимость снятия санкций против России.

    Ранее Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

    Путин также выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

    На саммите БРИКС президент обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.




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    29 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин рассказал, что россиян будут больше лечить с помощью ИИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая на конгрессе «Национальное здравоохранение», заявил, что у российской медицины есть много инновационных наработок, в том числе в области искусственного интеллекта (ИИ), и их будут применять чаще.

    «В профильном нацпроекте много конкретных ориентиров по внедрению инновационных методов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. У нас немало наработок в этой области. Например, в Москве апробируется перспективная цифровая платформа, где с помощью искусственного интеллекта обрабатываются большие данные о проведенных исследованиях, что безусловно помогает врачам в постановке диагноза», – приводит его слова ТАСС.

    Путин назвал очевидным факт, что ИИ помогает в здравоохранении. Президент отметил, что среди приоритетов остается поддержка медицинской науки и технологий, в том числе исследований в области долголетия.

    Ранее Путин выразил надежду на повышение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет, отметив необходимость сокращения разницы в этом показателе между мужчинами и женщинами, а также между регионами.

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    29 октября 2024, 18:25 • Новости дня
    Путину доложили о привлечении подлодок и комплекса «Ярс» к тренировке стратегических сил

    Герасимов доложил Путину о привлечении подлодок и комплекса «Ярс» к тренировке стратегических сил

    Tекст: Ольга Иванова

    На тренировке стратегических сил сдерживания в России были задействованы ракетные подлодки и комплекс «Ярс», пуски межконтинентальных баллистических ракет выполнены с космодрома Плесецк и с подводных крейсеров, доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.

    Герасимов уточнил, что к тренировке стратегических сил привлечены ракетная подводная лодка стратегического назначения Тихоокеанского флота, подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», а также ракетная подводная лодка Северного флота и два стратегических ракетоносца Ту-95МС.

    Минобороны РФ уточнило, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» был выполнен с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Также были произведены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» из акватории Баренцева моря и Охотского моря соответственно. Они были запущены с атомного ракетного подводного крейсера «Новомосковск» и атомного подводного крейсера «Князь Олег».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об успешном пуске крылатых ракет со стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

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    29 октября 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин призвал наращивать производство товаров во всех отраслях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости кардинального увеличения объемов выпуска товаров и качества услуг в стране путем повышения производительности труда и автоматизации.

    «Перед нашей страной стоят амбициозные цели, а именно – кардинально нарастить объемы выпуска товаров и качество услуг по самой широкой линейке, во всех отраслях и секторах, в каждом субъекте Российской Федерации», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что для достижения этих целей необходимо значительное повышение производительности труда и автоматизация процессов в отечественной обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.

    «Очевидно: чтобы добиться этого, необходимо в первую очередь увеличивать производительность труда, автоматизировать, оснащать новым оборудованием и технологиями отечественную обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг и так далее, и так далее, развивать, конечно, инфраструктуру и логистику», – сказал Путин.

    По его словам, в России предусмотрены механизмы поддержки бизнеса и развития территорий, которые будут способствовать достижению поставленных целей.

    Ранее сообщалось, что Путин и кабмин обсудят госпрограмму развития сельских территорий онлайн.

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    Колониальный кризис во Франции напоминает о крахе СССР

    Все более масштабным становится кризис в так называемых заморских территориях Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу. На каждом из этих островов причины волнений разные, но всех их объединяет одно обстоятельство, которое наблюдалось и при распаде СССР. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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