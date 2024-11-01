Путин направил приветствие участникам форума «Юг молодой» в Бердянске

В Бердянске стартовал форум «Юг молодой» с участием 500 молодых людей из 83 регионов

В своем обращении к участникам форума президент России Владимир Путин подчеркнул значимость обсуждаемой темы развития Донбасса и Новороссии – исторических земель, воссоединившихся с Россией. Он отметил, что участники уже проявили себя в общественной и волонтерской деятельности и готовы предложить новые инициативы в экономике, науке и других сферах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Президент также выразил уверенность, что форум «Юг молодой» займет достойное место среди молодежных мероприятий России. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий поздравил участников с открытием форума, подчеркнув важность молодежи в текущих и будущих преобразованиях страны.

На форуме представители различных регионов России будут разрабатывать будущее молодежной политики Запорожской области и центра «Маяк». Программа мероприятия направлена на развитие карьерных навыков участников и успешную реализацию проектов. Форум станет первым федеральным событием такого уровня в Запорожской области, что свидетельствует о новом этапе интеграции.

В рамках форума 4 ноября, в День народного единства, состоятся деловая и торжественная программы, а также объявят победителей грантового конкурса Росмолодежи. С 2023 года форум получил всероссийский статус, а в 2024 году количество заявок на участие превысило 1500.