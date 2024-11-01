Иран вызвал дипломата Германии из-за закрытия консульств

Иран вызвал дипломата Германии после закрытия трех иранских консульств в ФРГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Временный поверенный в делах Германии в Иране был вызван в Министерство иностранных дел страны после решения немецких властей закрыть все три консульства Исламской Республики Иран в Германии, сообщает «Интерфакс». Это решение, по мнению иранской стороны, лишает иранских граждан, проживающих в Германии, необходимых консульских услуг.

Представитель МИД Ирана заявил: «Решение правительства Германии прекратить деятельность консульств Исламской Республики Иран в Германии является неоправданным актом». Он подчеркнул, что основной задачей иранских консульств во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене является предоставление консульских услуг иранцам и поддержка их интересов в принимающей стране.

Иранская сторона считает, что решение немецких властей создает ненужные проблемы для иранцев, проживающих в ФРГ, и нарушает их основные права. Вызов дипломата был произведен в контексте попытки разрешить сложившуюся ситуацию и обсудить возможные последствия таких действий со стороны Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия решила закрыть все генеральные консульства Ирана на своей территории, а также Москва обвинила Германию в усложнении консульского обслуживания для граждан России.