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Германия решила закрыть все генконсульства Ирана в стране
Берлин решил закрыть все иранские генеральные консульства в ответ на казнь Джамшида Шармахда, который имел иранское и немецкое гражданство.
Германия приняла решение закрыть все генеральные консульства Ирана на своей территории, заявили в МИД ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
Закрытию подлежат дипломатические представительства в таких крупных городах, как Франкфурт-на-Майне, Гамбург и Мюнхен. При этом посольство Ирана в Берлине продолжит свою работу.
Причиной для такого шага властей Германии стала казнь признанного террористом в Иране Джамшида Шармахда иранскими властями.
Напомним, 28 октября власти Ирана казнили Джамшида Шармахда, имевшего иранское и немецкое гражданство, его признали виновным в терроризме. Министерство иностранных дел Германии выразило протест против казни Шармахда и отозвало своего посла в Тегеране.