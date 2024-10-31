Германия решила закрыть все генконсульства Ирана в стране

Tекст: Алексей Дегтярев

Германия приняла решение закрыть все генеральные консульства Ирана на своей территории, заявили в МИД ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

Закрытию подлежат дипломатические представительства в таких крупных городах, как Франкфурт-на-Майне, Гамбург и Мюнхен. При этом посольство Ирана в Берлине продолжит свою работу.

Причиной для такого шага властей Германии стала казнь признанного террористом в Иране Джамшида Шармахда иранскими властями.

Напомним, 28 октября власти Ирана казнили Джамшида Шармахда, имевшего иранское и немецкое гражданство, его признали виновным в терроризме. Министерство иностранных дел Германии выразило протест против казни Шармахда и отозвало своего посла в Тегеране.