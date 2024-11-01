Доходы кибермошенников снизились после заявления Дурова

Заявление Дурова привело к сокращению доходов мошенников на 22% за месяц

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РБК, снижение доходов кибермошенников связано с недавним заявлением основателя Telegram Павла Дурова. Он сообщил, что мессенджер может передавать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила.

Дуров уточнил, что с 2018 года Telegram раскрывает властям данные преступников при наличии правильно оформленных юридических запросов. Это заявление прозвучало в ответ на обвинения во Франции в содействии незаконной деятельности, выдвинутых после задержания Дурова в Париже в августе.

В компании F.A.C.C.T. отметили, что меры, озвученные Дуровым, заставили некоторые мошеннические группы отказаться от взаимодействия в мессенджере. Это привело к сокращению доходов 70% таких групп, работающих по схеме «Мамонт», за четыре недели на 22%, с 58 млн до 45 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Telegram выявили схему угона аккаунтов под видом «советов по безопасности». Эксперт предупредил, что пользователям WhatsApp и Telegram рассылаются опасные открытки, которые могут содержать вредоносные программы.