Эксперт: В решающие моменты Лукашенко проявил себя как лидер истинно братской страны

Политолог Мартынов: Союзное государство России и Белоруссии выдержало испытание временем

Tекст: Андрей Резчиков

«Несмотря на титанические усилия со стороны разных недоброжелателей, прежде всего США, и беспрецедентно мощное санкционное давление, союз России и Белоруссии показал всему миру пример абсолютно братских взаимоотношений», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«В эти непростые времена легче и безопаснее быть вместе. Поговорка о том, что старый друг лучше новых двух, точно отражает наше взаимодействие, – продолжил политолог. – Сегодня Александр Григорьевич принял высшую государственную награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного. За все время существования этого ордена им наградили лишь несколько десятков человек. И то, что орден вручен президенту Белоруссии, лишняя иллюстрация наших теснейших отношений».

По словам эксперта, в решающие моменты Лукашенко проявил себя как лидер истинно братской страны, руководствующийся интересами единого народа. «Союзное государство России и Белоруссии выдержало испытание временем и динамично развивается, как видно по экономическим показателям. Европейские страны таким похвастаться не могут. Белоруссия также является инициатором и участником других интеграционных проектов на постсоветском пространстве», – добавил спикер.

Мартынов особо отметил личные доверительные отношения президентов, что стало важным фактором развития межгосударственных связей. «Таких тесных, дружеских отношений, которые сложились между лидерами двух стран, нет ни у кого в мире. Это дружба по-честному. Да, Белоруссия – небольшая страна, но это не значит, что голос ее слабее», – подчеркнул эксперт.

Именно слаженные действия Путина и Лукашенко повысили значимость Союзного государства на мировой арене. «США решают свои геополитические задачи с позиции силы и денег. Сателлиты США подчиненно смотрят в рот своему хозяину. В союзе России и Белоруссии, особо подчеркну, абсолютно равные отношения на основе взаимоуважения. Союзное государство – это наше общее цивилизационное пространство, общее экономическое пространство и пространство безопасности. То есть это в полном смысле слова Союзное государство», – считает Мартынов.

В среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Путин особо отметил развитие взаимодействия в области промышленной кооперации и сельского хозяйства. Торговля двух стран достигает 46,5 млрд долларов. «Теперь, в последние год-полтора, занимаемся активно микроэлектроникой, и сейчас открываются возможности, мы тоже с вами об этом говорили неоднократно, в сфере авиационного строительства, в авиапромышленности», – отметил Путин. Президент напомнил, что еще с советских времен Белоруссию называли сборочным цехом Советского Союза.

После переговоров Владимир Путин вручил Александру Лукашенко в Андреевском зале Кремля орден Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в развитии отношений двух стран и укрепление дружбы народов. Путин напомнил, что в Союзном государстве «надежно обеспечивается общая оборона и безопасность, созданы единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство».

