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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    3 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

    0 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    26 комментариев
    9 октября 2024, 19:47 • Новости дня

    Эксперт: В решающие моменты Лукашенко проявил себя как лидер истинно братской страны

    Политолог Мартынов: Союзное государство России и Белоруссии выдержало испытание временем

    Эксперт: В решающие моменты Лукашенко проявил себя как лидер истинно братской страны
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Союзное государство России и Белоруссии построено на основе равенства и взаимоуважения, это дружба по-честному. Оно выдержало испытание временем и продолжает динамично развиваться. При этом важным фактором развития межгосударственных связей стали личные отношения президентов двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В среду Владимир Путин наградил в Кремле президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

    «Несмотря на титанические усилия со стороны разных недоброжелателей, прежде всего США, и беспрецедентно мощное санкционное давление, союз России и Белоруссии показал всему миру пример абсолютно братских взаимоотношений», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «В эти непростые времена легче и безопаснее быть вместе. Поговорка о том, что старый друг лучше новых двух, точно отражает наше взаимодействие, – продолжил политолог. – Сегодня Александр Григорьевич принял высшую государственную награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного. За все время существования этого ордена им наградили лишь несколько десятков человек. И то, что орден вручен президенту Белоруссии, лишняя иллюстрация наших теснейших отношений».

    По словам эксперта, в решающие моменты Лукашенко проявил себя как лидер истинно братской страны, руководствующийся интересами единого народа. «Союзное государство России и Белоруссии выдержало испытание временем и динамично развивается, как видно по экономическим показателям. Европейские страны таким похвастаться не могут. Белоруссия также является инициатором и участником других интеграционных проектов на постсоветском пространстве», – добавил спикер. 

    Мартынов особо отметил личные доверительные отношения президентов, что стало важным фактором развития межгосударственных связей. «Таких тесных, дружеских отношений, которые сложились между лидерами двух стран, нет ни у кого в мире. Это дружба по-честному. Да, Белоруссия – небольшая страна, но это не значит, что голос ее слабее», – подчеркнул эксперт.

    Именно слаженные действия Путина и Лукашенко повысили значимость Союзного государства на мировой арене. «США решают свои геополитические задачи с позиции силы и денег. Сателлиты США подчиненно смотрят в рот своему хозяину. В союзе России и Белоруссии, особо подчеркну, абсолютно равные отношения на основе взаимоуважения. Союзное государство – это наше общее цивилизационное пространство, общее экономическое пространство и пространство безопасности. То есть это в полном смысле слова Союзное государство», – считает Мартынов.

    В среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы развития российско-белорусских отношений и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

    Путин особо отметил развитие взаимодействия в области промышленной кооперации и сельского хозяйства. Торговля двух стран достигает 46,5 млрд долларов. «Теперь, в последние год-полтора, занимаемся активно микроэлектроникой, и сейчас открываются возможности, мы тоже с вами об этом говорили неоднократно, в сфере авиационного строительства, в авиапромышленности», – отметил Путин. Президент напомнил, что еще с советских времен Белоруссию называли сборочным цехом Советского Союза.

    После переговоров Владимир Путин вручил Александру Лукашенко в Андреевском зале Кремля орден Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в развитии отношений двух стран и укрепление дружбы народов. Путин напомнил, что в Союзном государстве «надежно обеспечивается общая оборона и безопасность, созданы единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство».

    9 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина

    Посольство России назвало оскорбительными высказывания Харрис о Путине

    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    @ Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Путина.

    В Telegram-канале диппредставительства подчеркнуто, что подобная риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

    По их мнению, неспособность справиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение» приводит к использованию оскорбительной риторики.

    «Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – указано в заявлении.

    В посольстве также добавили, что США следовало бы принять факт, что Россия проводит политику, основываясь на национальных интересах, что такие высказывания оскорбляют весь российский народ.

    Напомним, Харрис, комментируя слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.

    Позднее директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опроверг заявления Вудворда, назвав их «неправдой».

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    9 октября 2024, 00:40 • Новости дня
    На Орбана попытались напасть в Европарламенте

    Появилось видео нападения на Орбана во время пресс-конференции в Европарламенте

    На Орбана попытались напасть в Европарламенте
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Член венгерской оппозиционной партии попытался атаковать премьер-министра Венгрии во время его пресс-конференции в Европарламенте.

    Активист венгерской оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Мартон Декицки попытался сорвать пресс-конференцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая проходила в Европарламенте, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в Страсбурге, когда Декицки побежал в сторону Орбана, обвиняя его в «предательстве Венгрии и Евросоюза» и работе на Москву и Пекин. Охрана перехватила мужчину и вывела его из зала.

    По информации газеты Magyar Nemzet, Декицки является членом молодежной организации «Демократической коалиции». Пропуск в здание Европарламента он получил от евродепутата Клары Добрев. Экс-премьер Венгрии Ференц Дюрчань высказал поддержку действиям Декицки, заявив, что «гордится» его поступком.

    Виктор Орбан, в свою очередь, отреагировал на попытку срыва пресс-конференции с юмором, заметив, что «чувствует себя как дома, где такое происходит каждый день». После инцидента пресс-конференция продолжилась.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила иск в суд ЕС против Венгрии, обвинив ее в нарушении европейского законодательства из-за принятия закона о защите суверенитета.

    Орбан считается наиболее дружественным Кремлю среди лидеров стран Евросоюза. Он не раз высказывался за прекращение войны на Украине, включая территориальные уступки с украинской стороны.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    8 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Чемпионка России умерла от укуса клеща

    Чемпионка России по ледолазанию Власова умерла от осложнений после укуса клеща

    Чемпионка России умерла от укуса клеща
    @ vk.com/rusmountfederation

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Смерть чемпионки России по ледолазанию Алены Власовой произошла из-за осложнения от укуса энцефалитного клеща, сообщила Федерация альпинизма Свердловской области.

    Спортсменка умерла в понедельник, 7 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение федерации.

    В начале июня ее укусил энцефалитный клещ, к концу месяца у нее начался менингеальный энцефалит, она попала в реанимацию, где впала в кому. Три месяца Власова провела на аппарате искусственной вентиляции легких, у нее диагностировали пневмонию с поражением легких в 70%.

    У спортсменки остались 10-летняя дочь и супруг. Прощание состоится в среду, 9 октября.

    Ранее российская триатлонистка Елена Смирнова скончалась в Испании на соревнованиях из-за проблем во время заплыва.

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    8 октября 2024, 20:17 • Новости дня
    В Британии начали готовиться к смерти Карла III

    The Daily Beast: Подготовка к правлению Вильгельма V началась из-за болезни Карла III

    В Британии начали готовиться к смерти Карла III
    @ Keys Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Болезнь короля Карла III вызывает опасения о его скорой кончине, и при дворе уже начались приготовления к возможному правлению его сына, принца Уэльского Уильяма, пишет The Daily Beast.

    Издание сообщило о болезни короля Британии Карла III, которая может привести к его скорой кончине. По данным источников, близкие к королевской семье начали активно готовиться к смене власти и планированию правления его старшего сына, принца Уэльского Уильяма, пишет Газета.Ru.

    Уильям, известный как наследник престола с сентября 2022 года, уже начал позиционироваться как будущий король Вильгельм V. Британский двор, по утверждению издания, принимает меры по обеспечению плавного перехода власти, учитывая возрастающую вероятность скорой кончины Карла III.

    В феврале стало известно, что Карл III начал курс лечения от рака, врачи выявили заболевание во время его операции на простате.

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    8 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Лавров объяснил свой вопрос армянскому коллеге про квадроберов
    Лавров объяснил свой вопрос армянскому коллеге про квадроберов
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил журналисту Павлу Зарубину, почему перед началом переговоров с главой МИД Армении Арататом Мирзояном он задал тому вопрос про квадроберов.

    «Я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются, когда мама ребенка на поводке ведет. Такая не очень понятная вещь. Я спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы: оказалось, есть», – сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, почему спросил об этом своего армянского коллегу Мирзояна перед началом переговоров, передает ТАСС.

    Видео с его высказыванием опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Журналист задал вопрос министру, стоит ли запрещать это явление или бороться с ним каким-то иным способом. «Наши законодатели работают над этим, я им полностью доверяю», – сказал Лавров

    Квадробинг – вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков и так далее.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что квадробика – это продвинутая образная игра, которая из дошкольного возраста перекочевала в ранний подростковый.

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    9 октября 2024, 11:40 • Новости дня
    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине

    Политолог Скачко: Зеленскому нечем хвастаться на «саммите мира»

    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине
    @ Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон, по всей видимости, решил взять паузу во многих процессах на украинском направлении. Между тем у Зеленского нет достижений, которыми он мог бы похвастаться на так называемом саммите мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он объяснил решение Джо Байден отложить поездку в Германию, а также перенос второго саммита по Украине на неопределенный срок.

    «Решение Джо Байдена отменить поездку в Германию, где у него была запланирована встреча с Владимиром Зеленским, в меньшей степени связано с ураганом «Милтон». Скорее всего, в Белом доме посчитали лучшим вариантом отложить разрешение украинской проблемы как минимум до президентских выборов в США», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    Он также не исключил, что американские чиновники параллельно ведут некую работу по принуждению киевских властей к перемирию с Россией. «Цель Запада – получить передышку для подготовки к будущей войне. Они допускают сейчас заморозку конфликта, а Украине обещают возможное вступление в НАТО», – уточнил собеседник.

    Впрочем, отмену визита Байдена в ФРГ стоит рассматривать и как сигнал Киеву о том, что США не видят смысла принимать участие в «саммите мира», добавил Скачко. Он напомнил о решении Зеленского перенести мероприятие на неопределенный срок. «Это все звенья одной цепи», – подчеркнул политолог.

    Аналитик объясняет: Киеву нечего представить на саммите – в Вашингтоне раскритиковали «план победы», успехов на фронте ВСУ не имеют, заставить российских представителей приехать на мероприятие не удалось, а ведь именно этого требовали многие страны по итогам первой встречи. «На этом фоне США, судя по всему, посчитали бессмысленным свое участие в саммите», – пояснил он.

    Скачко напомнил, что последние предложения украинского руководства предполагали еще большую вовлеченность Запада в конфликт с Россией – от поставок более дальнобойных ракет до разрешения бить вглубь российской территории, что происходило бы по наводке западных специалистов. «Там оказались к этому не готовы, в том числе поэтому, как мне кажется, они сейчас взяли паузу по всем процессам», – полагает собеседник.

    При этом, как считает политолог, США не станут совсем отказываться от проведения «саммита мира». «Это бы ударило по имиджу не только Зеленского, но и всего Запада. Полная отмена саммита означала бы признание собственного поражения», – детализировал спикер. Он не исключает, что мероприятие все же состоится после выборов в Штатах.

    «До тех пор продолжится этап дипломатических игрищ и попытки сохранить хорошую мину при плохой игре. При этом Зеленский и Андрей Ермак, вероятнее всего, без восторга отнесутся к этому. Я допускаю, что они поворчат, но затем заявят о приоритетности решений сиюминутных проблем – например, о подготовке Украины к зиме», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.

    Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

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    9 октября 2024, 08:41 • Новости дня
    Экс-ведущую Курбангалееву объявили в международный розыск

    Бывшую телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за призывы к терроризму и фейки

    Экс-ведущую Курбангалееву объявили в международный розыск
    @ tatmsk.tatarstan.ru/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву, проживающую в Праге и ведущую канал на YouTube, объявили в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.

    Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева, известная по работе на канале «Россия 1», объявлена в международный розыск. Как передает РИА «Новости», ее обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой и других неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.

    Замоскворецкий суд Москвы постановил заочно арестовать Курбангалееву на два месяца с момента ее фактического задержания на территории России, либо в случае ее экстрадиции или депортации в РФ. Обвинения включают ч. 2 ст. 205-2 и п. «д» ч. 2 ст. 207-3 УК РФ.

    Фарида Курбангалеева проживает в Праге с 2018 года и ведет собственный канал на YouTube. В июне текущего года Минюст России внес ее в реестр иностранных агентов. Ранее ее имя добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву по делу об оправдании терроризма в интернете. Ранее МВД России объявило ее в розыск, а Минюст внес в реестр иностранных агентов.

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    9 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске

    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и три переправы через Оскол

    Российские войска поразили цех сборки дронов ВСУ в Купянске и уничтожили три переправы через Оскол, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские Вооруженные силы поразили цех сборки беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко. Кроме того, был уничтожен железнодорожный мост через реку Песчаная, поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения и место стоянки бронетехники в Купянск-Узловой.

    По словам Марочко, российские войска ежедневно атакуют украинские силы на этом направлении, значительно увеличив количество артиллерийских налетов и поражений критически важной инфраструктуры ВСУ.

    Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев также заявил, что российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ на Купянском направлении. Он отметил, что от освобожденных поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров. Ганчев подчеркнул, что российские подразделения продолжают наращивать давление на противника в этом районе.

    Ранее ВС России уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России до этого уничтожили цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения на территории Харьковской области.

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    8 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Вдову Маслякова оштрафовали за юмористов-иноагентов

    Вдову Маслякова оштрафовали из-за отсутствия маркировки актеров-иноагентов в эфире «КВН ТВ»

    Вдову Маслякова оштрафовали за юмористов-иноагентов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Таганский суд Москвы признал главного редактора «КВН ТВ» Светлану Маслякову, вдову телеведущего Александра Маслякова, виновной в нарушении закона за отсутствие маркировки на видеоматериалах с артистами-иноагентами.

    Суд оштрафовал Маслякову на 4 тыс. рублей. Причиной штрафа стало отсутствие маркировки иноагента на видеоматериалах, где присутствуют артисты, включенные в реестр иноагентов, передает ТАСС.

    Суд признал Маслякову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ. Это правонарушение касается злоупотребления свободой массовой информации за отсутствие маркировки иноагентов в материалах, где они упоминаются. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Последние два года, по данным СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием. Телеведущий Александр Масляков похоронен на Новодевичьем кладбище.

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    9 октября 2024, 10:08 • Новости дня
    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве армии России на фронте

    Генштаб ВСУ заявил о сложной обстановке и превосходстве ВС России в силе и технике

    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве армии России на фронте
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве российской армии в личном составе и технике, что привело к сложной обстановке на всей линии фронта.

    Генштаб ВСУ сообщил о сложной обстановке на линии фронта и о превосходстве российских вооруженных сил, передает РИА «Новости». В публикации пресс-службы украинского генштаба отмечается, что российские силы имеют преимущество как в личном составе, так и в технике, что способствует их постоянным атакам на позиции украинских войск.

    Как указано в сообщении, ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска используют свое превосходство, чтобы непрерывно атаковать украинские позиции, создавая серьезные вызовы для обороны. Генштаб ВСУ подчеркнул, что это обстоятельство ставит украинские силы в сложное положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на здании администрации Угледара появился российский флаг, а военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

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    9 октября 2024, 11:23 • Новости дня
    МИД: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине

    Захарова: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине

    МИД: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Собранный на вечеринках P. Diddy компромат используется для влияния на международные комментарии, включая украинскую повестку, вследствие чего тысячи людей могут находиться под давлением, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, на так называемых вечеринках, организованных американским рэпером, был собран компромат, который используется для продвижения комментариев по международной повестке, включая Украину, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что тысячи человек находятся «на крючке» у этой разветвленной, организованной преступной группировки.

    Также дипломат подчеркнула, что лица, причастные к вечеринкам, также вовлечены в комментарии по международной политике.

    В частности, она упомянула актера Эштона Кутчера и певицу Келли Осборн, которые после участия в вечеринках высказывали поддержку украинскому режиму и осуждали Россию. Также она привела в пример Пэрис Хилтон, связав ее участие в этих мероприятиях с политической активностью по Венесуэле.

    Захарова добавила, что мероприятия записывались на видео, и это не только ее предположения, но и данные американских правоохранительных органов.

    По ее мнению, видеозаписи использовались для манипуляции общественным мнением и продвижения определенных взглядов по вопросам международных отношений.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес рэпера P. Diddy демонстрируют системный характер криминальной деятельности среди американских звезд, что является отражением реальности в США.

    Напомним, американский рэпер Шон Diddy Комбс оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальном насилии, когда против него был подан уже 12-й за последние месяцы гражданский иск.

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    9 октября 2024, 12:49 • Новости дня
    Силовики: ВСУ попытались атаковать Угледар из HIMARS

    Силовики: ВСУ пытались атаковать Угледар из HIMARS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска пытались нанести удары по Угледару с использованием HIMARS, но системы ПВО России успешно отбили атаки, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщает ТАСС, украинские войска пытались наносить удары с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS по Угледару и его окрестностям. Системы противовоздушной обороны России смогли успешно отразить эти атаки.

    Источник в силовых структурах сообщил: «Они (ВСУ) пытаются бить HIMARS по Угледару и прилегающим территориям, постоянно работают системы ПВО, успешно».

    Собеседник агентства добавил, что попытки атак с использованием HIMARS являются одной из причин задержки эвакуации мирного населения из города. Это создает дополнительные трудности для жителей, которые стремятся покинуть зону конфликта.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что противник продолжает обстреливать освобожденный Угледар, создавая напряженную обстановку.

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    9 октября 2024, 10:43 • Новости дня
    Грузия оскорбилась призывом Европарламента ввести прямые санкции против России
    Грузия оскорбилась призывом Европарламента ввести прямые санкции против России
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия, участвующая во всех международных санкциях против России после начала СВО, но не вводившая двусторонних, возмутилась призывом Европарламента ввести прямые рестрикции по отношению к Москве, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В резолюции ЕП по Грузии, которая будет принята 9 октября, есть отвратительное требование ввести двусторонние санкции против России, – заявил на пресс-конференции председатель парламента Шалва Папуашвили. – Это первый официальный публичный документ ЕС, открыто требующий от Грузии санкций против России, и это скандально».

    По его словам, «хорошо то, что наконец открыто зафиксировано, какое давление оказывалось по этой теме на грузинские власти в последние два с половиной года за закрытыми дверями».

    «Авторы резолюции хорошо понимают, что санкции Грузии не навредят России, – сказал Шалва Папуашвили. – Грузии же и ее народу это грозит гарантированным экономическим коллапсом и большим риском вооруженного противостояния. Грузию не защищают зонтики НАТО и Евросоюза».

    «Все это наглядно показывает, насколько в действительности интересует авторов резолюции судьба народа Грузии», – отметил спикер высшего законодательного органа Грузии.

    По его словам, резолюция принимается за несколько дней до выборов в парламент Грузии 26 октября и является попыткой давления на избирателей.

    Также он сказал, что члены ЕП призывают санкционировать почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили «лишь потому, что он вносит огромный вклад в сохранение мира в Грузии, в недопущение превращения страны в место геополитического противостояния».

    Председатель парламента также назвал «постыдным» призыв европарламентариев освободить из заключения экс-президента Михаила Саакашвили.

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    9 октября 2024, 12:39 • Новости дня
    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник»

    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник» для изучения материалов

    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные Украины вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник» для изучения его материалов и конструкции, сообщил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Хэмблинг.

    По его мнению, целью вывоза является изучение дрона. Особенный интерес для украинской стороны представляют материалы, из которых изготовлен беспилотник, а также его геометрические особенности, передает «Газета.ru».

    Хэмблинг отметил, что дрон был разработан в сотрудничестве с истребителем Су-57 – и, вероятно, для его создания были использованы такие же материалы и стелс-технологии. Эксперт подчеркнул: «Если Запад сможет увидеть, как работает технология малозаметности С-70, он также сможет получить довольно хорошее представление о том, как победить Су-57».

    Ранее обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей предположил, что обломки российского беспилотника «Охотник», сбитого истребителем Су-57, могут стать важной находкой для западной разведки из-за его уникальных технологий, однако, по мнению российских экспертов, зарубежные специалисты вряд ли смогут извлечь из аппарата особо ценные секреты.

    Коментарии (13)
    9 октября 2024, 13:39 • Новости дня
    Вильфанд предсказал самый разрушительный ураган в истории США
    Вильфанд предсказал самый разрушительный ураган в истории США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Циклон «Милтон», который идет в сторону Соединенных Штатов, по своей разрушительности может превзойти ураган «Катрина», он представляет угрозу жителям Флориды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Ураган «Милтон» будет мощнее урагана «Иван Грозный» 2004 года и даже «Катрины», которая считается самым разрушительным ураганом в истории США, сказал Вильфанд, передает РИА «Новости».

    «По прогнозу, впечатление именно такое», – сказал он.

    По словам специалиста, когда циклон достигнет Флориды, разрушения будут значительными. Он отметил, что предотвратить выход урагана на сушу невозможно, однако минимизировать потери возможно, в первую очередь за счет эвакуации миллионов жителей Флориды.

    Ранее сообщалось, что власти Флориды эвакуировали более 5 млн человек из-за урагана «Милтон». Эта операция стала одной из крупнейших эвакуаций в истории штата.

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