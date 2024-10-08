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Источник опроверг наличие у Шольца мирного плана по Украине
В кабмине ФРГ опровергли наличие мирного плана Шольца и исключили «Минск-3»
В правительстве ФРГ опровергли информацию о наличии у канцлера Олафа Шольца конкретного мирного плана по Украине, подчеркнув, что обсуждение «Минска-3» невозможно.
Как сообщает ТАСС, источники в кабинете министров Германии опровергли слухи о существовании у Шольца мирного плана по Украине. Эта информация появилась ранее в итальянской газете, согласно которой якобы существовал план под названием «Минск-3». Представители ФРГ подчеркнули, что третье минское соглашение обсуждаться не может, и все сообщения на эту тему не соответствуют действительности.
В правительстве Германии также отметили, что власти заинтересованы в изучении всех вариантов мирного урегулирования на Украине. Однако они подчеркивают, что речь не может идти о мире, навязанном без учета интересов Киева. Согласно источнику, Берлин считает, что Россия не должна достигнуть своих целей на Украине, в то время как Киев не должен потерпеть поражение.
В преддверии встречи в формате «Рамштайн», которая пройдет 12 октября, в ФРГ не исключают принятия решений о новом пакете помощи Украине. Правительство Германии рассматривает возможность предоставления Киеву дополнительной поддержки, но при этом подчеркивает необходимость точно определить, в чем нуждается украинская сторона.
Ранее сообщалось, что Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Российская сторона приняла к сведению слова Шольца, однако конкретные предложения пока не поступали.