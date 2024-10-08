Буркина-Фасо заявила о развороте от Запада и укреплении связей с Россией

Премьер Буркина-Фасо заявил о недовольстве западными партнерами и выборе России

Tекст: Елизавета Шишкова

«Нашу историю взаимодействия с Францией и Западом в целом мы не считаем успешной. Поэтому мы выбрали путь к России», – сказал он, отмечая изменения в буркинийском обществе и появление российских флагов, передает ТАСС.

Премьер также подчеркнул, что Буркина-Фасо стремится к стратегическому партнерству с Россией в военной, экономической и культурной сферах. В стране уже открыто российское посольство, а Буркина-Фасо отправила посла в Москву. «Это символ взаимного доверия между нашими странами», – добавил он.

Посол Буркина-Фасо в России, Аристид Тапсоба, рассказал об активном развитии двустороннего сотрудничества. «Наши связи в военной сфере стремительно развиваются, делегации из Буркина-Фасо за полгода осуществили более пяти визитов в Россию», – заявил он на форуме «Экономические дни Буркина-Фасо».

Кроме того, Тапсоба отметил рост числа студентов из Буркина-Фасо в российских вузах и активизацию культурных связей. В экономической сфере страны также поддерживают взаимные контакты, а рынок Буркина-Фасо открыт для российского бизнеса.

Ранее глава правительства Буркина-Фасо запросил встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Также премьер-министр Буркина-Фасо выразил стремление страны вступить в БРИКС, чтобы противостоять доминированию доллара и евро и способствовать более справедливым торговым отношениям на международной арене.