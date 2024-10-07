Кардиохирурга Акчурина решили похоронить на Троекуровском кладбище 9 октября

Выдающийся советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин будет похоронен 9 октября на Троекуровском кладбище в Москве, пишет ТАСС. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале полпредства Татарстана. Его сын Максим Ренатович Акчурин подтвердил данную информацию.

Прощальная церемония с известным академиком пройдет в тот же день в 10.00 в Институте клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова. Акчурин оставил значительный след в кардиохирургии, будучи первым, кто внедрил в Европе и России микрохирургическую технику при операциях на коронарных артериях. Это достижение помогло значительно снизить смертность при реваскуляризации миокарда.

За свою карьеру Акчурин создал знаменитую кардиохирургическую школу, под его руководством защищены девять докторских и 36 кандидатских диссертаций. Он стал автором более 900 научных работ, включая 29 монографий и 31 авторское свидетельство.

В ноябре 1996 года Акчурин возглавил бригаду хирургов, проведших операцию аорто-коронарного шунтирования Борису Ельцину, являвшемуся тогда президентом России.

Ранее стало известно, что кардиохирург Ренат Акчурин, признанный авторитет в сердечно-сосудистой хирургии, умер в возрасте 78 лет.



