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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    51 комментарий
    7 октября 2024, 12:05 • Новости дня

    Военное крыло ХАМАС обстреляло Тель-Авив ракетами

    Бригады «Аль-Кассам» выпустили ракетный залп по Тель-Авиву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», заявило о ракетном обстреле израильского города Тель-Авив, что произошло на фоне обострения конфликта в регионе.

    Военное крыло палестинского движения ХАМАС, известное как бригады «Аль-Кассам», заявило о ракетном обстреле Тель-Авива, передает РИА «Новости». В заявлении говорится, что по израильскому городу был выпущен ракетный залп. Эта атака стала очередным эпизодом в длительном конфликте между ХАМАС и Израилем.

    Напряженность в регионе продолжает нарастать, что приводит к регулярным обменам ударами между сторонами. В последние месяцы конфликт обострился, что увеличило количество насилия и вызвало международную озабоченность. Обстрелы городов с обеих сторон наносят значительный ущерб и усугубляют гуманитарную ситуацию.

    Израиль и ХАМАС долгое время находятся в состоянии конфронтации, и такие атаки лишь усиливают конфликт. Международное сообщество призывает стороны к диалогу и прекращению насилия. Однако пока ситуация остается нестабильной, с регулярными вспышками насилия и обстрелами.

    Ранее в понедельник Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности, написав об этом на иврите. Израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. Армия обороны Израиля заявила, что из Ливана выпустили около 30 ракет в сторону израильского приграничного города Кирьят-Шмона.

    6 октября 2024, 13:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля

    Политолог Ткаченко: Макрон антиизраильской риторикой пытается угодить электорату

    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, пытаясь сыграть на запросах электората – в стране большая исламская община и общественное мнение явно не на стороне Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее из-за заявления Макрона между Францией и Израилем разразился скандал.

    «Видимо, Макрону показали результаты опросов во Франции, которые говорят о том, что общественное мнение явно не в пользу Израиля. И он решил привлечь на свою сторону больше избирателей, имея в виду следующий электоральный цикл. Может, французский лидер готовится к досрочным парламентским выборам, а может, думает, кому будет передавать Елисейский дворец», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    «В общем, по сути это заявление популистское, но оно продиктовано существенными изменениями в отношении общественного мнения во Франции. В стране большая исламская община. Кроме того, во Франции общественное мнение всегда было достаточно левое с точки зрения защиты прав угнетенных народов, палестинцев, других народов, у которых нет своих государств», – указал собеседник.

    «При этом конфликт Израиля и Ирана впервые зашел так далеко. На повестке дня уже разговоры о реальных ядерных ударах, стороны выражают готовность повышать ставки. И инициатива Макрона здесь роль не сыграет. Франция давно не является крупным актором в ближневосточном регионе. Она поставляет оружие монархиям Персидского залива, выполняет какие-то поставки Израилю. Но ключевое для Израиля – сотрудничество с США», – резюмировал аналитик.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе и избежания эскалации, сообщает РИА «Новости».

    В ответ израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. «В то время, как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – указал он.

    В Елисейском дворце же указали, что реакция премьера Нетаньяху на предложение Макрона является слишком резкой. «Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», – отметили в Париже. При этом в администрации Макрона подчеркнули, что Франция остается «неизменным другом Израиля».

    Интересно, что накануне заявления Макрона газета Figaro сообщила, что рейтинг доверия французов к президенту Макрону упал до рекордных со времен его переизбрания 22% и приблизился к историческому минимуму.

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    7 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней

    Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится через 15 дней без поддержки Запада

    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей, заявил в интервью испанской газете 20 Minutos верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что многие люди хотели бы скорейшего окончания войны, однако, по его мнению, следует учитывать последствия такого сценария для украинцев и безопасности Европы. Он добавил, что безопасность европейцев зависит от исхода этого конфликта. «Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей», – отметил глава европейской дипломатии, передает ТАСС.

    В ходе интервью Боррель также затронул тему действий Израиля, заявив, что в секторе Газа международное гуманитарное право не соблюдается. Он подчеркнул, что региональная война стала бы плохой новостью для Европы и мира в целом.

    Ранее издание Washington Post сообщало, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

    Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.

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    6 октября 2024, 19:01 • Видео
    Британия потеряла важные территории

    Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    6 октября 2024, 18:50 • Новости дня
    Иран отменил авиарейсы до утра понедельника
    Иран отменил авиарейсы до утра понедельника
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран временно приостановил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и недавнего ракетного удара Ирана по Израилю.

    Иранский представитель Организации гражданской авиации Джафар Язерлу сообщил, что авиарейсы в аэропортах страны были отменены с вечера воскресенья до утра понедельника, передает РИА «Новости». Это решение связано с возникшими ограничениями на фоне роста напряженности в регионе Ближнего Востока после недавнего ракетного удара Ирана по Израилю.

    Согласно заявлению Язерлу, полеты были приостановлены с 21.00 воскресенья, 6 октября, до 6.00 утра понедельника, 7 октября, по местному времени. Целью временной остановки авиасообщения является обеспечение безопасности в условиях обострения ситуации.

    Ранее Иран пригрозил нанести удары по израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям в случае ошибки Израиля.

    Также сообщалось, что Армия обороны Израиля готовит значимый ответ на иранскую атаку с использованием 201 баллистической ракеты.

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    7 октября 2024, 02:48 • Новости дня
    «Хезболла» обстреляла израильскую Хайфу

    В результате ракетных обстрелов с территории Ливана в Израиле пострадали десять человек

    Tекст: Антон Антонов

    Города Тверия и Хайфа в Израиле подверглись ракетному обстрелу с территории Ливана, сообщил Ynet. «Хезболла» заявила, что обстреляла израильские военные базы.

    В городе Тверия, расположенном на берегу озера Кинерет, один человек получил тяжелые ранения осколками и был госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на Ynet.

    В Хайфе, крупнейшем городе на севере Израиля, также пострадали несколько человек. Согласно информации службы скорой помощи, 13-летний подросток получил осколочное ранение головы и находится в состоянии средней тяжести. 22-летний молодой человек пострадал от травмы головы, вызванной выбитым взрывной волной окном. Оба доставлены в больницы.

    Кроме того, 73-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести. Легкие ранения были зафиксированы у трех человек, а два человека травмировались при попытке добраться до убежищ. Еще одному человеку потребовалась медицинская помощь из-за шокового состояния.

    Армия Израиля сообщила, что было выпущено пять ракет в сторону Хайфы, после чего под обстрелом оказалась Тверия, где также фиксировались падения ракет и объявлялась воздушная тревога.

    «Хезболла» заявила, что нанесла удары по базе Кармель у Хайфы и базе Нимра в Тверии, а также по городу Сафед, поселениям Бирам, Йифтах, Кармиэль, Кафр-Гилад, Маалот и Маргалиот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал проведение полноценной военной операции против связанных с «Хезболлой» целей в приграничной зоне на юге Ливана.

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    6 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    США усилили давление на Израиль для перемирия

    Харрис заявила, что США продолжат давление на Израиль для перемирия в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-президент США Камала Харрис заявила о продолжении давления на Израиль и арабских лидеров с целью заключения перемирия в Газе и освобождения заложников.

    США намерены продолжать оказывать давление на правительство Израиля и лидеров арабского мира с целью заключения сделки по перемирию в секторе Газа, сообщает РИА «Новости». Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис в интервью телеканалу CBS. Она подчеркнула, что работа с руководством Израиля направлена на ясное изложение принципов США, которые включают необходимость гуманитарной помощи и заключение сделки для освобождения заложников и установления прекращения огня.

    Харрис отметила, что США не собираются останавливаться в плане оказания давления на Израиль и регион, включая арабских лидеров. Она подчеркнула, что дипломатические усилия США являются постоянными и направлены на достижение мира в регионе.

    Отвечая на вопрос о том, является ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху близким союзником США, Харрис ушла от прямого ответа, акцентируя внимание на том, что настоящий союз существует между народами двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил прекратить поставки оружия Израилю для содействия политическому урегулированию конфликта в Газе, в то время как США решили предоставить Израилю 3,5 млрд долларов на вооружения, а Израиль, в свою очередь, не гарантировал отказ от ударов по ядерным объектам Ирана.

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    6 октября 2024, 22:57 • Новости дня
    Израиль атаковал позиции армии Сирии

    ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в провинции Хомс

    Tекст: Антон Антонов

    Позиции сирийской армии в провинции Хомс подверглись ударам израильских ВВС, сообщило минобороны Сирии.

    Израильские самолеты провели атаку «со стороны севера Ливана». В результате атаки нанесен материальный ущерб, передает РИА «Новости».

    Напомним, в начале октября израильские войска атаковали объекты в провинциях Дераа и Эс-Сувейда на юге Сирии. В пятницу трассу Дамаск – Бейрут перекрыли из-за ударов Израиля.

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    7 октября 2024, 00:54 • Новости дня
    Аэропорты Ирана возобновили работу

    Представитель Организации гражданской авиации Ирана Язерлу сообщил о возобновлении работы аэропортов

    Аэропорты Ирана возобновили работу
    @ Ahmad Halabisaz/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Иране отменяются введенные ранее ограничения на работу аэропортов, возобновляется авиасообщение, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.

    Язерлу уточнил, что авиасообщение восстановлено с 23.00 (22.30 мск). Первым вернулся к работе Международный аэропорт имама Хомейни в Тегеране, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

    Напомним, вечером в воскресенье Иран объявил, что решено приостановить все авиарейсы до утра понедельника на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сообщалось, что Израиль готовит военный ответ на иранскую ракетную атаку.

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    6 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    «Исламский джихад» признал обстрел Ашкелона в Израиле

    «Исламский джихад» взял ответственность за обстрел Ашкелона и окрестностей Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Радикальная палестинская организация «Исламский джихад» заявила об ответственности за ракетный обстрел города Ашкелон и его окрестностей.

    Как сообщает ТАСС, об этом было заявлено в официальном Telegram-канале военного крыла движения – группировки «Сарая аль-Кудс». В тексте заявления говорится: «Мы нанесли ракетный удар по Ашкелону и ряду израильских поселений, расположенных на границе с сектором Газа».

    Данный обстрел является частью продолжающегося конфликта между палестинскими группировками и Израилем, который обострился в последние недели. Обстрелы и ракетные атаки с территории сектора Газа на израильские территории вызывают ответные военные действия со стороны израильских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли удар по более чем 60 целям в северных районах сектора Газа.

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    6 октября 2024, 20:53 • Новости дня
    Израиль закрыл три района на севере страны

    ЦАХАЛ объявил Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля закрытой зоной

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля объявила районы Манара, Ифтах и Малкия на севере страны закрытой зоной, запретив въезд в эти районы.

    Пресс-служба армии сообщила, что данное решение было принято после оценки ситуации в этих районах. «Въезд в эти районы запрещен», - говорится в официальном заявлении армии, сообщает РИА «Новости».

    Руководство Израиля принимает подобные меры для обеспечения безопасности в условиях текущих угроз и конфликтов. Закрытие районов подразумевает ограничение передвижения гражданских лиц и подчеркивает повышенные меры безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе конфликта израильские военно-воздушные силы поразили более 150 объектов «Хезболлы» в Ливане, включая позиции для запуска ракет и командные пункты, продолжая при этом бои в приграничных районах. Сообщалось, что израильские солдаты уничтожили военные объекты группировки вдоль границы с Ливаном, а также нанесли удары по командным пунктам, складам оружия и другим стратегическим объектам.

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    6 октября 2024, 15:36 • Новости дня
    При теракте на автобусной станции Беэр-Шева в Израиле погибла женщина

    Tекст: Дарья Григоренко

    На центральной автобусной станции в Беэр-Шева в Израиле произошел теракт с применением огнестрельного оружия, в результате которого погибла молодая женщина и 10 человек получили ранения, часть из них госпитализированы, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

    Как указала пресс-служба, в южном израильском городе Беэр-Шева на центральной автобусной станции произошел теракт. Отмечается, что в результате нападения погибла молодая женщина, которой было около 25 лет. Медики подтвердили ее гибель и продолжают оказывать помощь раненым, передает РИА «Новости».

    Количество пострадавших достигло 10 человек. По данным MDA, пятеро из них имеют огнестрельные ранения, а остальные пятеро получили легкие травмы и ушибы из-за осколков стекла. Все пострадавшие были доставлены в больницу «Сорока» для оказания медицинской помощи.

    Напомним, полиция Израиля подтвердила, что теракт произошел на центральной автобусной станции в Беэр-Шеве. В ходе инцидента нападавший был нейтрализован. Подробности о личности террориста и его мотивах пока не разглашаются.

    Полиция продолжает расследование инцидента, оцепив район происшествия и обеспечивая безопасность местных жителей и гостей города. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям правоохранительных органов.

    Ранее сообщалось, что в результате теракта со стрельбой в Тель-Авиве погибли шесть человек, девять ранены.

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    6 октября 2024, 16:46 • Новости дня
    Израиль нанес удары по 150 объектам «Хезболлы» в Ливане

    Израильские ВВС атаковали 150 объектов «Хезболлы» в Ливане, идут бои на границе

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военно-воздушные силы за сутки поразили около 150 объектов «Хезболлы» в Ливане, среди которых были позиции для запуска ракет и командные пункты, в то время как сухопутные силы продолжают бои в приграничных районах, говорится в сводке армейской пресс-службы еврейского государства.

    Как сообщает ТАСС, израильские ВВС нанесли удары по почти 150 военным объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. В ходе операции были поражены позиции для запуска противотанковых ракет, командные пункты, подземные объекты инфраструктуры, склады с оружием и отдельные вооруженные отряды.

    На земле израильские сухопутные подразделения «продолжают оперативную деятельность в Южном Ливане», вступая в бои с вооруженными формированиями шиитской организации.

    По информации армейской пресс-службы Израиля, операция направлена на снижение угрозы со стороны вооруженной организации и обеспечение безопасности на границе. В последние недели ситуация на юге Ливана усилилась напряжением в связи с активизацией боевых действий.

    Ранее израильские военные нанесли удары по Бейруту. Армия обороны Израиля также заявила, что из Ливана выпустили около 30 ракет в сторону израильского приграничного города Кирьят-Шмона. В Ливане в результате израильских авианалетов за сутки погибли 25 человек, 127 получили ранения.

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    7 октября 2024, 09:11 • Новости дня
    Иранский лидер заявил о возвращении Израиля на 70 лет назад после атаки ХАМАС

    Али Хаменеи написал на иврите, что атака ХАМАС вернула Израиль на 70 лет назад

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности, написав об этом на иврите.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сделал заявление на иврите, утверждая, что атака ХАМАС, проведенная 7 октября 2023 года, отбросила Израиль на 70 лет назад, передает ТАСС. Свою запись Хаменеи разместил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Он не пояснил, почему выбрал именно этот временной интервал.

    Напомним, израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. ВВС Израиля провели операцию, в ходе которой были убиты два высокопоставленных члена ХАМАС – Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, ответственных за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу региона. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС Захи Ясера Оуфи, который возглавлял террористическую сеть в Тулькарме и планировал атаки на еврейские общины.

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    6 октября 2024, 12:38 • Новости дня
    При израильских авиаударов в Ливане погибли 23 человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ливане в результате израильских авиаударов на юге страны, а также в Набатии и других районах погибло 23 человека, 93 человека получили ранения, сообщили в центре чрезвычайных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана

    Отмечается, что пострадали жители южных районов страны, включая Набатию, Бекаа, Баальбек, Хермель и другие. Удары затронули также Горный Ливан и северные территории. В заявлении уточняется, что число раненых достигло 93 человек, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба министерства сообщила, что местные медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, а власти страны призвали международное сообщество вмешаться в ситуацию для предотвращения дальнейшей эскалации.

    Ранее израильские военные нанесли удары по Бейруту. Армия обороны Израиля также заявила, что из Ливана выпустили около 30 ракет в сторону израильского приграничного города Кирьят-Шмона. В Ливане в результате израильских авианалетов за сутки погибли 25 человек, 127 получили ранения.

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    7 октября 2024, 01:57 • Новости дня
    Командир иранского спецназа пропал после ударов Израиля по Бейруту

    Командир спецназа иранского КСИР Каани пропал после ударов Израиля по Бейруту

    Tекст: Антон Антонов

    Командующий спецназом «Аль-Кудс» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани пропал после авиаударов Израиля по Бейруту, сообщает Reuters.

    Как сообщило Reuters со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных иранских чиновников, Каани прибыл в Ливан после убийства Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы. Каани «не выходил на связь после ударов по Бейруту в конце прошлой недели», передает РИА «Новости».

    Напомним, Израиль, который все еще не завершил военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Насруллу и начал вторжение в Ливан. Иран во вторник осуществил ракетный удар по Израилю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канал Al Arabiya сообщил, что в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута погиб Хашем Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы». Вместе с ним погибли несколько офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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    7 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    Посол Ирана в Москве обвинил Запад в дестабилизации региона

    Посол Ирана в Москве обвинил Запад в поддержке дестабилизации Ирана и России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Запад стремится создать напряженность в сфере безопасности Ирана и России, поддерживая игроков, сталкивающих эти регионы в состояние нестабильности.

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о том, что Запад активно поощряет игроков, которые способствуют дестабилизации обстановки в регионах Западной Азии и Евразии, передает ТАСС. По словам Джалали, коллективный Запад способствует усилению напряженности в области безопасности для Ирана и России. Дипломат отметил, что такая поддержка направлена на поддержание нестабильности в этих регионах.

    Казем Джалали также подчеркнул, что Иран не готов мириться с деструктивным поведением Израиля в регионе. «Естественно, что Иран не может позволить, чтобы деструктивное поведение израильского режима осталось без последствий. Когда-то нужно остановить этот режим,» – заявил посол. Он добавил, что Израиль понимает только язык силы и не придерживается никаких правил.

    Иранский дипломат также заявил о решимости Ирана не допустить навязывания новым витком насилия и кризиса от Израиля. «Исламская Республика Иран не позволит Израилю навязать региону новый виток насилия и кризиса,» – подчеркнул он, указывая на формирование нового уравнения в отношениях с Израилем.

    В понедельник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности, написав об этом на иврите. Израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. В ходе операции израильские ВВС убили двух высокопоставленных членов ХАМАС Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда и Саида Алаа Наиф Али, ответственных за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.

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    Торговая война с Китаем ставит под удар всю европейскую экономику

    Европа отчаянно защищается от наплыва дешевых китайских электромобилей и готова, как заявляется, вступить в «экономическую холодную войну» с КНР. Парадокс в том, что в результате ставится под удар промышленность самых развитых европейских стран. У Китая в этой войне есть целый набор крайне опасного для Европы оружия. О чем идет речь? Подробности

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    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

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    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

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    Грузии предстоит обыграть «евроказино»

    Европейские власти предостерегают Грузию от нарушений на предстоящих парламентских выборах и грозят «белорусским сценарием», который предусматривает заморозку отношений с Западом. В Грузии говорят о беспрецедентном внешнем давлении, но обещают провести честные выборы. В экспертной среде сравнивают происходящее с требованием казино играть строго по его правилам. Получится ли у Грузии сыграть в свою игру? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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