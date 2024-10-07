Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.0 комментариев
Военное крыло ХАМАС обстреляло Тель-Авив ракетами
Бригады «Аль-Кассам» выпустили ракетный залп по Тель-Авиву
Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», заявило о ракетном обстреле израильского города Тель-Авив, что произошло на фоне обострения конфликта в регионе.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС, известное как бригады «Аль-Кассам», заявило о ракетном обстреле Тель-Авива, передает РИА «Новости». В заявлении говорится, что по израильскому городу был выпущен ракетный залп. Эта атака стала очередным эпизодом в длительном конфликте между ХАМАС и Израилем.
Напряженность в регионе продолжает нарастать, что приводит к регулярным обменам ударами между сторонами. В последние месяцы конфликт обострился, что увеличило количество насилия и вызвало международную озабоченность. Обстрелы городов с обеих сторон наносят значительный ущерб и усугубляют гуманитарную ситуацию.
Израиль и ХАМАС долгое время находятся в состоянии конфронтации, и такие атаки лишь усиливают конфликт. Международное сообщество призывает стороны к диалогу и прекращению насилия. Однако пока ситуация остается нестабильной, с регулярными вспышками насилия и обстрелами.
Ранее в понедельник Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности, написав об этом на иврите. Израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. Армия обороны Израиля заявила, что из Ливана выпустили около 30 ракет в сторону израильского приграничного города Кирьят-Шмона.