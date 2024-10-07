Рельеф и мощные средства РЭБ осложнили работу БПЛА России в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Оператор БПЛА с позывным «Метис» отметил, что украинские войска в Курской области применяют более мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чем на других участках фронта, сообщает РИА «Новостис». Он подчеркнул, что в регионе не только плотный лес, который позволяет скрываться от дронов, но и РЭБ эффективнее глушат даже новые частоты, что затрудняет выполнение задач.



Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВСУ начали наступление в Курской области 6 августа в 5.30, но их продвижение было остановлено. Он подчеркнул, что операция российской армии в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, которые открыли огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации, сообщил командир мотострелков с позывным «Горизонт». Спецназ «Ахмат» с применением кочующего миномета активно пресекает ротации и передвижения ВСУ в лесополосах Курской области, чтобы нарушить их снабжение и подготовить позиции для дальнейших штурмовых действий.

Ранее пленный украинский солдат рассказал о вылазке в Курскую область, организованной командиром ВСУ ради наград, что привело к сдаче в плен из-за обмана и оставления подчиненных без поддержки.