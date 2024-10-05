Расчет кочующего миномета «Ахмат» пресек ротации ВСУ в Курской области

Расчет кочующего миномета спецназа «Ахмат» активно противодействует ротациям и перемещениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщает РИА «Новости». Командир группы с позывным «Щербак» рассказал, как их разведка обнаружила противника в лесополосе и подтвердила его присутствие с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Для нанесения удара была задействована кочующая артиллерийская система, члены которой всегда готовы к оперативным действиям.

«Щербак» пояснил, что ВСУ пытаются закрепиться в лесополосах, активно окапывая свои позиции. Он добавил: «24/7 всегда должны быть на связи, готовы в любой момент выйти и дать отпор противнику». Он отметил, что целью является нарушение ротации украинских войск и их снабжения боекомплектом, чтобы не дать противнику закрепиться.

В первые дни атак ВСУ стремились продвинуться на бронетехнике, но теперь российские силы грамотно распределены по Курской области, что делает продвижение противника невозможным. «Щербак» подчеркнул, что после грамотного распределения сил в регионе, российские войска начали активные наступления против украинских подразделений.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что попытка наступления ВСУ на Курскую область была остановлена, и операция завершится разгромом противника. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ. Президент Владимир Путин отметил, что действия Киева являются провокацией, и пообещал дать достойный ответ на их неизбирательную стрельбу.

Отметим, что ранее российские вертолеты Ка-52М провели авиаудар по украинским военным в районе Курской области, уничтожив живую силу и бронетехнику, используя авиационные ракеты по разведанным целям. За последнюю неделю российские военные уничтожили группу украинских боевиков в приграничной зоне Курской области ударом с беспилотника «Иноходец», а истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил в приграничной зоне Курской области опорный пункт украинских боевиков.