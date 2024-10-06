Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.10 комментариев
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
В Белгородской области дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
Минобороны России сообщило, что в воскресенье около 16.15 мск российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. В сообщении министерства говорится, что была пресечена попытка террористической атаки киевским режимом с использованием БПЛА самолетного типа на объекты на территории России, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что российская система ПВО в Белгородской области успешно сбила несколько воздушных целей.