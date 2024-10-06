Мирный житель погиб в Донецке при обстреле ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

Кулемзин в своем Telegram-канале пояснил, что инцидент произошел по улице Аносова. По его словам, пострадавшему мужчине было 59 лет, он скончался на месте.

В воскресенье представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировало несколько обстрелов Петровского района Донецка. По данным наблюдателей, удары были нанесены с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак ВСУ в Петровском районе Донецка пострадал мальчик 2012 года рождения, а в Никитовском районе Горловки мужчина получил тяжелые ранения из-за детонации взрывоопасного предмета.