Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
ПВО России уничтожила четыре украинских беспилота
Российская ПВО за ночь уничтожила четыре украинских БПЛА над тремя областями
Российские силы ПВО за одну ночь уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежской, Курской и Белгородской областями, что предотвратило попытку террористической атаки.
Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили четыре украинских беспилотных аппарата, сообщает ТАСС. Беспилотники были сбиты над территориями Воронежской, Курской и Белгородской областей. Согласно заявлениям Минобороны РФ, попытка использовать воздушные аппараты для террористической атаки была пресечена.
В ведомстве уточнили, что два беспилотника были уничтожены над Курской областью, а по одному – над Воронежской и Белгородской областями. Кроме того, в 06:35 утра еще один БПЛА был сбит над Брянской областью. Министерство подчеркнуло, что дежурные средства ПВО успешно справились с поставленной задачей, гарантируя безопасность граждан на данных территориях.
Подобные атаки с использованием беспилотников со стороны Украины на российскую территорию происходят не впервые, что вынуждает российские силы ПВО усиленно работать для предотвращения возможных угроз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО России сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью, на следующий день силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа в том же районе, а затем украинский беспилотник самолетного типа был сбит над территорией Брянской области.