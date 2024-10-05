Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Минобороны сообщило о трех сбитых БпЛА в Белгородской области
Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских БпЛА над Белгородской областью
Системы ПВО России сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью, предотвратив попытку атаки на объекты в регионе.
В период с 11.00 до 11.40 по московскому времени была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на территории России, передает Министерство обороны России. Дежурные средства противовоздушной обороны успешно уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
В 11.40 московского времени снова была предпринята попытка атаки с использованием БПЛА самолетного типа. Средства ПВО вновь смогли ликвидировать угрозу, уничтожив украинский беспилотник над Белгородской областью. Таким образом, за короткий промежуток времени было пресечено несколько атак на российскую территорию.
Министерство обороны подчеркивает, что все угрозы, связанные с данными атаками, были успешно нейтрализованы, ни один из беспилотников не достиг своих целей. Белгородская область остается под усиленным контролем ПВО, чтобы предотвратить возможные будущие угрозы.
Накануне Минобороны сообщило, что попытку террористической атаки киевского режима с применением беспилотника предотвратили в Белгородской области.