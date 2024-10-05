Шри-Ланка вышла из банкротства после реструктуризации долга

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня Шри-Ланка официально завершила процесс реструктуризации долга, ознаменовав выход страны из банкротства. Невероятное достижение, учитывая, где мы были в апреле 2022 года», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

Сабри рассказал, что в период его пребывания на посту министра финансов было принято трудное решение об одобрении выборочного моратория на погашение внешнего долга, что помогло стабилизировать экономику и направило Шри-Ланку на путь к восстановлению. Он подчеркнул, что проведение важных экономических реформ стало ключевым фактором для восстановления.

По словам Сабри, завершение процесса реструктуризации, включающего двусторонний, коммерческий и местный долг, улучшило финансовые перспективы страны. Это позволит снизить уровень задолженности до приемлемого уровня и сэкономить около 17 млрд долларов.