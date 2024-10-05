Покупки стройматериалов в России выросли на 36%

Покупки стройматериалов в России увеличились на 36% за девять месяцев 2024 года

Tекст: Денис Тельманов

Россияне значительно увеличили объем закупок стройматериалов в первые девять месяцев 2024 года, пишет РИА «Новости».

Анализ, проведенный на основе данных эквайринговой сети банка «Русский стандарт», показал рост покупок на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.



Несмотря на значительный рост числа покупок стройматериалов, эта категория оказалась на третьем месте среди рассматриваемых в исследовании групп товаров.

На первом месте по числу покупок оказались товары для дома, включая посуду, текстиль и декор, хотя общее количество таких покупок уменьшилось на 4% по сравнению с предыдущим годом.

На втором месте в списке лидеров по числу покупок расположились садовые принадлежности. Интерес к товарам для обустройства загородной жизни вырос, общее число покупок в этой категории увеличилось на 27%.

Сюда входят семена, саженцы и другие товары для улучшения качества почвы.

Средний чек на товары для дома по итогам трех кварталов текущего года поднялся на 16,5%, достигнув 2 075 рублей.

Средний чек на садовые товары вырос на 18%, составив 915 рублей. В то же время средний чек на стройматериалы снизился на 26%, составив 5 437 рублей.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей в России выросли на треть.