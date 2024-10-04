Белоусов поздравил участвовавших в освобождении Угледара военных

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава ведомства поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II степени бригады, сообщается в Telegram-канале министерства.

«С первых дней специальной военной операции ваша бригада выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, является одним из передовых соединений группировки войск «Восток», – отметил он в телеграмме.

Свыше 1,1 тыс. военнослужащих бригады награждены государственными наградами за мужество и профессионализм.

Белоусов отметил и службу 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной ордена Красной Звезды бригады имени Щаденко. Бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, подчеркнул он.

«Личный состав соединения, как и в годы Великой Отечественной войны, в ходе Донецкой наступательной операции, освобождавший Волноваху, Гуляйполе, Мелитополь и Каховку, своим ратным подвигом подтвердил славное наследие и традиции ветеранов-фронтовиков», – добавил министр.

Глава ведомства указал на храбрость 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты, их действия, по его оценке, являют собой образец выполнения воинского долга, храбрости и самоотверженности.

Свыше 1,8 тыс. бойцов бригады удостоены госнаград за освобождение Иванково, Попасного, Богуславского, Александрополя, Камышевахи и Викторовки.

Белоусов также отметил 36-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Лозовскую Краснознаменную бригаду, которая мужественно исполняет свой долг в ходе СВО.

Министр указал на героизм при освобождении Угледара 430-го мотострелкового полка. Свыше 400 солдат, сержантов и офицеров награждены госнаградами за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

Напомним, в четверг Минобороны официально объявило об освобождении Угледара от ВСУ.