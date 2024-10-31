В Кемеровской области перевернулся автобус, пострадали 11 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Калтан – Малиновка около 13.00 мск (17.00 по местному времени), передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Автобус «Нефаз», следовавший из Новокузнецка в поселок Малиновка, перевернулся в сложных дорожных и метеорологических условиях.

Всего в результате инцидента за медицинской помощью обратились 11 пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением из-за неблагоприятных погодных условий.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Водитель автобуса также находится под наблюдением врачей.

Ранее в Петербурге на площади Восстания в ДТП с участием нескольких автомобилей и автобуса пострадали 10 человек, включая троих детей. Водитель автобуса перед столкновением ощутил резкое ухудшение самочувствия.