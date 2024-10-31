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Кремль дал совет Google в связи со штрафом в 2 ундециллиона рублей
Песков призвал Google не ограничивать российские телеканалы
Американской компании Google лучше обратить внимание на ограничения российских телеканалов и исправить ситуацию, чем выплачивать символический штраф в два ундециллиона рублей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Хотя это конкретно сформулированная сумма, я даже не могу это число произнести, но, скорее, она исполнена символизма», – цитирует Пескова ТАСС.
По словам представителя Кремля, требования, адресованные Google, демонстрируют суть претензий российских каналов к компании.
Руководство Google должно обратить внимание на эти претензии и скорректировать свои действия в отношении российских вещателей на YouTube.
«Google не должна ограничивать действия наших вещателей у себя, а этим занимается. Это, наверное, должно стать поводом руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что может сделать компания», – заключил он.
Напомним, суд в России обязал Google выплатить штраф в размере 2 ундециллиона рублей за блокировку российских телеканалов на платформе YouTube. Сумма штрафа ежедневно увеличивается до полного погашения неустойки.