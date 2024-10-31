Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
МИД КНР: Россия и Китай создали новую парадигму отношений
МИД КНР: Россия и Китай создали новую парадигму отношений великих держав
Китай и Россия нашли правильный путь сосуществования для соседних крупных держав, который основывается на принципах неприсоединения к альянсам, отказа от конфронтации и ненацеливания на третьи стороны, заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган.
«Мы создали новую парадигму отношений между крупными державами, отличную от периода холодной войны», – приводит ТАСС слова Сяогана.
Глава Минобороны КНР Сяоган добавил, что расширение сотрудничества между Россией и Китаем улучшает благосостояние их народов и вносит вклад в международную справедливость.
Он подчеркнул, что углубление и расширение всесторонней стратегической координации и практического сотрудничества между КНР и Россией способствует поддержанию глобальной стратегической стабильности и содействию международной справедливости.
Ранее глава МИД Китая Ван И в ходе встречи в Пекине с замглавы МИД России Андреем Руденко заявил, что международная ситуация не влияет на стабильное развитие отношений между Россией и Китаем, которые приносят пользу обеим странам.
Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что Россия и Китай должны защищать международную систему с ядром в ООН.
Владимир Путин на саммите БРИКС заявил об образцовых отношениях России и Китая.