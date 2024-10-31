МИД КНР: Россия и Китай создали новую парадигму отношений великих держав

Tекст: Вера Басилая

«Мы создали новую парадигму отношений между крупными державами, отличную от периода холодной войны», – приводит ТАСС слова Сяогана.

Глава Минобороны КНР Сяоган добавил, что расширение сотрудничества между Россией и Китаем улучшает благосостояние их народов и вносит вклад в международную справедливость.

Он подчеркнул, что углубление и расширение всесторонней стратегической координации и практического сотрудничества между КНР и Россией способствует поддержанию глобальной стратегической стабильности и содействию международной справедливости.

Ранее глава МИД Китая Ван И в ходе встречи в Пекине с замглавы МИД России Андреем Руденко заявил, что международная ситуация не влияет на стабильное развитие отношений между Россией и Китаем, которые приносят пользу обеим странам.

Китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что Россия и Китай должны защищать международную систему с ядром в ООН.

Владимир Путин на саммите БРИКС заявил об образцовых отношениях России и Китая.

