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В Госдуму внесли законопроект о запрете богослужений в многоквартирных домах
Депутаты предложили запретить богослужения в нежилых помещениях многоквартирных домов
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить проведение публичных богослужений и религиозных обрядов в нежилых помещениях многоквартирных домов, чтобы уменьшить недовольство жителей и обеспечить их безопасность.
Группа депутатов фракции «Новые люди» во главе с Сарданой Авксентьевой предложила законопроект, который ограничит проведение богослужений в многоквартирных домах, сообщает ТАСС. В документе предлагается изменить закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», запретив публичные богослужения и религиозные обряды в нежилых помещениях таких домов.
Предлагается также запретить систематическое проведение богослужений в жилых помещениях. В пояснительной записке указаны причины этих ограничений: неудобства и опасения среди жителей, связанные с увеличением криминогенности и бытовыми конфликтами из-за скопления посторонних людей, включая нелегальных мигрантов. Также подчеркивается нарушение норм противопожарной и общественной безопасности в таких случаях.
Инициаторы законопроекта считают, что предложенные меры помогут улучшить безопасность и качество жизни в многоквартирных домах, а также предотвратить возможные конфликты между жителями и посетителями религиозных обрядов.