В Госдуму внесли законопроект о запрете богослужений в многоквартирных домах

Депутаты предложили запретить богослужения в нежилых помещениях многоквартирных домов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Группа депутатов фракции «Новые люди» во главе с Сарданой Авксентьевой предложила законопроект, который ограничит проведение богослужений в многоквартирных домах, сообщает ТАСС. В документе предлагается изменить закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», запретив публичные богослужения и религиозные обряды в нежилых помещениях таких домов.

Предлагается также запретить систематическое проведение богослужений в жилых помещениях. В пояснительной записке указаны причины этих ограничений: неудобства и опасения среди жителей, связанные с увеличением криминогенности и бытовыми конфликтами из-за скопления посторонних людей, включая нелегальных мигрантов. Также подчеркивается нарушение норм противопожарной и общественной безопасности в таких случаях.

Инициаторы законопроекта считают, что предложенные меры помогут улучшить безопасность и качество жизни в многоквартирных домах, а также предотвратить возможные конфликты между жителями и посетителями религиозных обрядов.