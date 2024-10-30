Колокольцев: Миграционная тематика требует дополнительных мер

Tекст: Алексей Дегтярев

Вопросы миграции вызывают острые дискуссии в обществе и требуют усиленного контроля, сказал министр, передает ТАСС.

Колокольцев проинформировал о том, что полиция усилила контроль над законностью пребывания мигрантов в России, а также над процессом получения ими сертификатов о владении русским языком, сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что почти 7,5 тыс. иностранцев не были допущены к экзаменам по русскому языку из-за отсутствия элементарных знаний.

В общей сложности, испытания не прошли 66 тыс. человек, что составляет четверть от общего числа мигрантов, претендующих на знание языка.

Летом Колокольцев сообщал, что число преступлений, связанных с незаконной миграцией, на территории России удвоилось за первое полугодие 2024 года.