Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.0 комментариев
Колокольцев: Миграционная тематика требует дополнительных мер
Миграционная тематика остается актуальной и требует дополнительных мер реагирования, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.
Вопросы миграции вызывают острые дискуссии в обществе и требуют усиленного контроля, сказал министр, передает ТАСС.
Колокольцев проинформировал о том, что полиция усилила контроль над законностью пребывания мигрантов в России, а также над процессом получения ими сертификатов о владении русским языком, сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что почти 7,5 тыс. иностранцев не были допущены к экзаменам по русскому языку из-за отсутствия элементарных знаний.
В общей сложности, испытания не прошли 66 тыс. человек, что составляет четверть от общего числа мигрантов, претендующих на знание языка.
Летом Колокольцев сообщал, что число преступлений, связанных с незаконной миграцией, на территории России удвоилось за первое полугодие 2024 года.