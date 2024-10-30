Национальный центр и «Почта Россия» решили запустить проект «Послание в будущее»

Национальный центр «Россия» совместно с АО «Почта Россия» и АО «Марка» запускают проект «Послание в будущее» в рамках Международного симпозиума «Создавая будущее», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

С 4 по 6 ноября гости мероприятия смогут отправлять открытки с пожеланиями и видением будущего. Специально для участников симпозиума подготовлены лимитированные марки с символикой Международной выставки-форума «Россия», на которых изображено сердце.

Для отправки открыток будут установлены специальные колбы и почтовые ящики в Национальном центре. Всего участникам будет доступно 4 тыс. открыток. Симпозиум пройдет под эгидой исследования будущего человека, технологий, многополярного мира и цивилизаций.

В рамках мероприятия, как сообщается, ожидается участие известных ученых, экспертов, писателей, членов правительства и представителей крупнейших корпораций страны. Делегаты из 40 стран, включая Австрию, Аргентину и Китай, также подтвердили свое участие.

Международный симпозиум «Создавая будущее» предлагает насыщенную программу из более чем 60 мероприятий для участников из разных стран, включая обсуждения ключевых тем о будущем человечества и технологий. Участники смогут не только обменяться знаниями, но и установить важные контакты для сотрудничества в будущем.