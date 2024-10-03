Путин поручил разработать меры по повышению культуры речи в России

Tекст: Ольга Иванова

Одна из участниц встречи выразила обеспокоенность снижением культуры речи в условиях всеобщей цифровизации и спросила мнение президента по этому вопросу, передает ТАСС.



«Конечно, буквы все должны знать, но нужно почувствовать «вкус» книги, вкус к тому, чтобы держать в руках, не просто информацию получать, а вчитываться в те интонации, в то, что чувствует писатель. Эти чувства трудно все-таки из гаджетов улавливать, а это важно. Это важно – уметь чувствовать. Поэтому целый комплекс должен быть», – заявил Путин.

«С министром просвещения [Сергеем Кравцовым], – вчера мы с ним встречались на одной из площадок, – мы вчера тоже в общем затрагивали эту тему. Подумайте, пожалуйста. Государство старается, и немало сделано уже в этом направлении. Но сделать, конечно, нужно еще больше, имея в виду те тенденции развития в области образования, которые сейчас и у нас в стране развиваются, и во всем мире заметны и очевидны», – пояснил глава государства.

«Мы должны считаться, конечно, с теми условиями, в которых мы живем, с гаджетами, с интернетом – как с этим не считаться, никуда от этого не деться. Но вещи фундаментального, принципиального характера, конечно, не должны ускользать от нашего внимания. Здесь я полностью согласен – давайте вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно», – подчеркнул президент.

Ранее Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» назвал задачи образования.

