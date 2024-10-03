Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
Путин разрешил буровой компании «Развитие» купить 75% «Кливера»
Президент России Владимир Путин утвердил приобретение ООО «Буровая компания «Развитие» 75,02% долей в ООО «Кливер», что позволяет компании расширить влияние на рынке буровых услуг.
Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин разрешил ООО «Буровая компания «Развитие» приобрести 75,02% долей в ООО «Кливер». Сделка осуществляется в рамках специальных экономических мер, что подчеркивает ее значимость для российской экономики.
Компания «Развитие« получит 50,02% долей от Eurasia Drilling Company и 25% от BKE Oifield Service Holdings. Это решение закреплено в распоряжении президента и открывает новые возможности для укрепления позиций «Развития» на рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич обсуждали возможность пролонгации договора на поставку газа в Сербию.