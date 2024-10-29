Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.4 комментария
Анонсирована встреча Цискаридзе с молодежью на марафоне Знание.Первые
Ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе примет участие в просветительском марафоне Знание.Первые, который пройдет в Москве.
Тема встречи – «Эпоха разума и света: крутые повороты и трансформация жизни», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Цискаридзе поделится личным опытом и обсудит с молодежью важность выбора правильного пути и поиска мотивации. Он также расскажет о значении просвещения, преодолении страхов перед изменениями и о том, как развивать новые навыки и справляться со стрессом.
На центральной площадке марафона в Москве с 4 по 6 ноября выступят пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-премьер Виталий Савельев, помощник президента России Владимир Мединский, глава Минкульта Ольга Любимова, министр транспорта Роман Старовойт и другие.
Впервые в истории марафона состоятся дебаты с искусственным интеллектом, в которых примет участие профессор Вячеслав Дубынин.
Марафон Знание.Первые был инициирован в мае 2021 года и стал символом обновления Общества «Знание». За короткое время он стал популярным среди молодежи и привлек более 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 млн просмотров.
Ранее сообщалось, что в День народного единства на просветительском марафоне Знание.Первые молодежь из всех федеральных округов России получит возможность услышать более 80 экспертов, включая известных деятелей науки, культуры и политики.