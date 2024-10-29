США упростили доступ союзников к космическим технологиям

Космические силы США упростили экспорт спутников и радаров для союзников

Tекст: Максим Попов

По информации издания, Космические силы США упростили доступ к своим разработкам для союзников. Представитель командования Дина Райалс заявила, что в этом году был подготовлен перечень оборудования и технологий, разрешенных к экспорту в дружественные США страны. Это решение позволит партнерам Вашингтона в упрощенном порядке приобретать спутники и радиолокационные станции для слежения за космическим пространством, передает ТАСС.

Райалс отметила, что новый перечень значительно облегчит процедуру одобрения таких сделок. Она подчеркнула, что военное и коммерческое освоение космоса становится более востребованным, и необходимость поиска способов закупки этих технологий возрастает. «Если у нас есть какие-то возможности, которые мы готовы продать, заблаговременная оценка этих активов значительно упрощает эту задачу», – заявила она на конференции в Лос-Анджелесе.

Ранее США были крайне избирательны в экспорте космических систем военного назначения из-за опасений утечки чувствительных технологий. Однако настойчивые просьбы партнеров, не имеющих развитой космической отрасли, вынудили американские власти изменить свою политику. На прошлой неделе Космические силы США заключили крупнейшую в своей истории сделку, предоставив Канаде доступ к системе высокочастотной спутниковой связи Mobile User Objective System за 126 млн долларов. Как добавили в Космических силах США, число заявок на поставки их оборудования со стороны иностранных партнеров в период с 2023 по 2024 год выросло на 500%.

Напомним, 29 октября SpaceX запустила ракету Falcon 9, доставившую 22 спутника Starlink на орбиту. Управляемая посадка первой ступени носителя произошла на платформу в Атлантике.

До этого на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде состоялось испытание гиперзвукового оружия

Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента учредит Национальную гвардию Космических сил США.