Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.10 комментариев
Трамп захотел создать Космическую нацгвардию США
Трамп пообещал создать в США Национальную гвардию Космических сил в случае победы на выборах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства учредит Национальную гвардию Космических сил США.
Космическая национальная гвардия, по словам Трампа, должна стать «главным боевым резервом Космических сил США». Трамп полагает, что Россия и Китай «уничтожали» США, пока он не создал Космические силы. И сейчас, когда США «сконцентрировались», они занимают позицию лидера, заявил он.
Кроме того, Трамп обещал «исторические инвестиции» в развитие вооруженных сил США. В частности, речь идет о беспилотниках, роботостроении, искусственном интеллекте и гиперзвуковом оружии, передает ТАСС.
Напомним, в 2018 году Трамп поручил Пентагону начать формирование военно-космических сил США. Позднее он подписал указ о создании командования Космическими силами в структуре вооруженных сил страны.