Трамп захотел создать Космическую нацгвардию США

Трамп пообещал создать в США Национальную гвардию Космических сил в случае победы на выборах

Tекст: Антон Антонов

Космическая национальная гвардия, по словам Трампа, должна стать «главным боевым резервом Космических сил США». Трамп полагает, что Россия и Китай «уничтожали» США, пока он не создал Космические силы. И сейчас, когда США «сконцентрировались», они занимают позицию лидера, заявил он.

Кроме того, Трамп обещал «исторические инвестиции» в развитие вооруженных сил США. В частности, речь идет о беспилотниках, роботостроении, искусственном интеллекте и гиперзвуковом оружии, передает ТАСС.

Напомним, в 2018 году Трамп поручил Пентагону начать формирование военно-космических сил США. Позднее он подписал указ о создании командования Космическими силами в структуре вооруженных сил страны.