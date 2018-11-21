Трамп создал командование Космическими силами США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами в структуре вооруженных сил страны, сообщает Белый дом.

Об этом сообщает ТАCС.

В июне Трамп поручил Пентагону немедленно создать Космические силы ВС США. СМИ сообщали, что на их создание США могут потратить 12,9 млрд долларов в течение пяти лет.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.