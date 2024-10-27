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SpaceX вывела на орбиту 22 новых спутника Starlink
Falcon 9 успешно вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink для интернет-покрытия
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9, доставившую 22 спутника Starlink на орбиту. Управляемая посадка первой ступени носителя произошла на платформу в Атлантике.
Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту новую группу из 22 мини-спутников Starlink, передает «Интерфакс». Этот запуск стал значимой частью программы по расширению глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. «Вывод 22 спутников Starlink подтвержден», – заявила компания-разработчик SpaceX.
Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Время старта составило 17:47 по времени Восточного побережья США, что соответствует 00:47 по московскому времени в воскресенье. Через час после запуска спутники успешно отделились от второй ступени ракеты и вышли на орбиту.
Особенностью данного запуска стала первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в 19-й раз. После отделения она совершила успешную управляемую посадку на морскую платформу-дрон Just Read The Instructions в Атлантическом океане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о значительном использовании системы Starlink украинскими военными на передовой из-за разрушения других средств связи. Маск также заявлял, что в 2022 году сервис спутниковой связи Starlink не стали включать над Крымом, хотя Украина просила об этом, поскольку включение нарушило бы американские санкции.