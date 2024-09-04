Маск объяснил отказ включать Starlink над Крымом для ВСУ санкциями США

Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом по запросу Украины в 2022 году действием американских санкций

Tекст: Антон Антонов

Киев просил включить Starlink для проведения украинскими войсками атаки. Маск, комментируя отказ, заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «Starlink было запрещено включать спутники в Крыму, поскольку это нарушило бы санкции США против России», передает ТАСС.

«Тогда в ночи мы неожиданно получили запрос от украинского правительства активировать Starlink в Крыму в течение нескольких часов», – рассказал он. При этом Маск указал, что его компании не поступало «никакого запроса или позволения нарушить санкции американского правительства».

Он подчеркнул, что Starlink является коммерческой, а не военной системой. Ее можно использовать для военной связи, как военным можно пользоваться «интернетом в целом», отметил Маск.

«Но если мы будем намеренно участвовать в военных действиях, мы превратим Starlink в военную систему, и у других стран будет полное право сбивать наши спутники», – заявил он.

Напомним, на Украине заявили, что решение компании SpaceX, которой владеет Маск, отключить терминалы спутникового интернета Starlink на территории новых российских регионов обернулось бы для ВСУ крайне тяжелыми последствиями.

Начальник главного управления разведки миниобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что сервис Starlink не работал определенное время возле Крыма. Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

