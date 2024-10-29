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    За что 155-я бригада морпехов особо отмечена Верховным главнокомандующим
    В Варшаве устроили аттракцион с погибшими украинскими военными
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    В Пакистане похитили тревел-блогера из Петербурга
    Захарова назвала гражданства уничтоженных в Брянской области наемников
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом
    В МИД Германии объяснили инцидент со встречей Бербок в Малайзии
    Эрдоган: БРИКС не является альтернативой Евросоюзу для Турции
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    7 комментариев
    29 октября 2024, 07:47 • Новости дня

    Во Франции пожаловались на влияние импорта сахара из Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Французский депутат Жордан Гиттон в своем обращении к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар выразил обеспокоенность по поводу роста импорта сахара с Украины, который снизил цены на сахар в ЕС на 30%.

    Гиттон отметил, что уровень импорта свеклы с Украины увеличился до 700 тыс. тонн в 2023 году, передает «Лента.ру».

    Это, по его словам, привело к снижению цен на сахар в Евросоюзе на 30%, что негативно отразилось на французских производителях.

    Гиттон также подчеркнул, что ЕС разрешает импорт свеклы с Украины, которая не соответствует стандартам ЕС. На Украине разрешено использование 29 активных веществ, запрещенных в ЕС, что ставит французских производителей в невыгодное положение.

    В своем обращении депутат спросил у министра, планирует ли министерство действовать быстро для защиты производителей свеклы и введения одинаковых стандартов для украинской продукции в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара на юге Украины привела к снижению урожая овощей на 30%, что способствует значительному росту цен на овощи.

    28 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Захарова назвала гражданства уничтоженных в Брянской области наемников

    Tекст: Ольга Иванова

    Среди наемников, нейтрализованных в Брянской области, обнаружены граждане США, Польши и Канады, что подтверждают предварительные данные правоохранительных органов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Как сообщила Захарова, «по данным правоохранительных органов, среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, – граждане США, Польши, Канады. Это предварительные данные, которые будут дополняться». Дипломат указала на важность тщательного расследования и уточнения всей информации о задержанных, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

    В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в Климовском районе Брянской области на границе с Украиной была ликвидирована диверсионная группа.

    Коментарии (7)
    28 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    В Варшаве устроили аттракцион с погибшими украинскими военными
    В Варшаве устроили аттракцион с погибшими украинскими военными
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Варшаве появились стенды, на которых изображены погибшие украинские военные с вырезанными лицами для возможности сфотографироваться, сообщает издание «Страна».

    В центре Варшавы установили стенды с изображениями украинских военных, погибших в ходе конфликта на Украине. На стендах изображены портреты солдат с вырезанными лицами, что позволяет прохожим вставлять свои лица в отверстия для фотоснимков. Под каждой фотографией указаны даты рождения и смерти военнослужащих, а также добавлена надпись «Стань героем».

    Эта инициатива вызвала резко неоднозначную реакцию среди пользователей украинских социальных сетей, отмечает издание.

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    Коментарии (11)
    28 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения командиров подразделения ВСУ
    Минобороны показало видео уничтожения командиров подразделения ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение пункта временной дислокации подразделения вооруженных сил Украины у Волчанска в Харьковской области сняли на видео, ролик опубликовало Минобороны России.

    Данные о местоположении пункта передали летчикам ВКС России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Используя авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), они нанесли точный удар. В результате авиаудара был уничтожен пункт временной дислокации украинских военных.

    На момент нанесения удара в пункте находился командный состав одного из подразделений ВСУ.

    На прошлой неделе российские военные нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК, включая объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, а также по пунктам дислокации наемников.

    В Сумской области российские военные нанесли удар по замаскированной украинской самоходной артиллерийской установке дроном «Иноходец».

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    28 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Уничтоженный в Брянской области боевик с татуировкой 75-го полка рейнджеров спецназа США был уволен из американской армии, что исключает юридические вопросы по его ликвидации, утверждает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

    Гончаров отметил, что «все наемники, которые воюют у нас из стран НАТО и которые находятся на нашей территории, они официально уволены из армии и имеют к этому документы. Поэтому с любым, кого мы заберем живым или мертвым, никаких проблем не будет», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что уничтоженный боевик не являлся военнослужащим Соединенных Штатов, а действовал как наемник. Это означает, что он не имел статуса военного, что исключает возможность возникновения правовых осложнений в связи с его ликвидацией. По словам Гончарова, такие ситуации не создают юридических проблем, так как эти лица не защищены статусом военнопленного и действуют на свой страх и риск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

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    28 октября 2024, 13:39 • Новости дня
    NYT рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области

    NYT рассказала о преступлениях украинских боевиков в Курской области

    NYT рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американская газета The New York Times сообщила о свидетельствах очевидцев о стрельбе украинских военных по гражданским в населенных пунктах Курской области.

    Очевидцы рассказали, что в населенных пунктах Коренево и Куриловка украинские военные стреляли по гражданским, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Российский волонтер Мария Скроб в беседе с изданием рассказала, что боевики открывали огонь по любой машине, которая приближалась к поселку Коренево.

    Кроме того, жители близлежащего населенного пункта Куриловка также рассказали, что украинские солдаты вели огонь по мирным жителям.

    Ранее российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими боевиками, которые с помощью дрона подорвали автомобиль жителя Курской области,

    До этого следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

    Волонтер рассказал, как ВСУ выгнали гражданских Суджи в лес без еды и воды.

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    28 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Пушков сравнил желание Урсулы фон дер Ляйен выступить в Тбилиси с Майданом

    Сенатор Пушков заявил о помощи европейских политиков грузинской оппозиции

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов напоминает события украинского Майдана 2013 года.

    Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков сделал заявление, что визит европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов в Грузии напоминает события десятилетней давности на Украине.

    Сенатор отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует выступить на митинге оппозиции в грузинской столице, что вызывает аналогии с украинским Майданом 2013 года, когда западные политики активно поддерживали протесты в Киеве.

    «Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го, начинался украинский Майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США – министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты – срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    В минувший понедельник в Тбилиси состоялся оппозиционный митинг против результатов парламентских выборов, прошедших 26 октября. Акцию поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, несмотря на свой беспартийный статус по конституции, помогает проевропейской оппозиции. Участники митинга несли флаги Грузии, Евросоюза и Украины.

    По результатам выборов правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93% голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, которые в сумме получили 37,78% голосов, однако они уже заявили о непризнании итогов, предоставленных ЦИКом Грузии. Наблюдатели ОБСЕ, в том числе спецкоординатор миссии Паскаль Ализар, отметили хорошую организацию выборов, несмотря на зафиксированные нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в призыве к перевороту и заявил, что подобные действия могут повлечь отстранение и арест. Кроме того, обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, и их задачей является организация провокаций в ходе этих протестов.

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    28 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    У уничтоженных в Брянской области иностранных наемников найден молитвенник и флаг Канады
    У уничтоженных в Брянской области иностранных наемников найден молитвенник и флаг Канады
    @ dirk enters/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ликвидированные в Брянской области четыре диверсанта несли с собой иностранное оружие и экипировку, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Незаконную попытку пересечь границу, предположительно иностранными наемниками, пресекли сотрудники регионального пограничного управления ФСБ России и подразделения Вооруженных сил России и Росгвардии, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    В ходе боестолкновения все четверо диверсантов были ликвидированы, а остатки отступающей группы подверглись ракетно-артиллерийскому удару и понесли потери.

    Уничтоженные члены группы были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам. Среди личных предметов были найдены флаг Канады, молитвенник на польском языке, а также блокнот с тактическими записями на английском языке.

    На теле одного из ликвидированных нашли татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

    В воскресенье губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что в Климовском районе пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц.

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    28 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    СМИ: Снайперы с Украины выехали в Грузию для провокаций на митингах
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обученные на украинской территории снайперы прибыли в Грузию для организации провокаций во время массовых акций протеста после выборов в парламент страны, сообщил осведомленный источник.

    Задачей снайперов является организация провокаций в ходе массовых акций протеста, сказал собеседник ТАСС.

    «Западники в попытках раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после выборов 26 октября и спровоцировать очередную цветную революцию не гнушаются ничем», – пояснил он.

    В Грузии после парламентских выборов начался протест, президент страны Саломе Зурабишвили обвинила власти в манипуляциях с голосами избирателей.

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    28 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время атаки двух украинских FPV-дронов на БМП-3 с российскими десантниками один из военнослужащих сбил дрон метким броском автомата.

    Два украинских FPV-дрона атаковали российскую БМП-3, на которой находились десантники, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». Первоначально бойцы пытались сбить беспилотники, открыв по ним огонь из стрелкового оружия, однако успеха это не принесло.

    Тогда один из десантников решил применить нестандартный подход – он метнул в дрон автомат и сбил его. После этого удалось ликвидировать и второй беспилотник.

    Ранее появилось видео, как боец Вооруженных сил России сбил украинский беспилотник с помощью вещмешка, чтобы спасти себя и товарищей. Дружинник из Курска в приграничном районе сбил вражеский дрон с использованием охотничьего ружья, а другой боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

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    28 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Генштаб ВСУ перевел медиков из госпиталей в пехоту

    Генштаб ВСУ перевел 20% медиков из госпиталей в пехотные бригады

    Генштаб ВСУ перевел медиков из госпиталей в пехоту
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный штаб ВСУ подписал распоряжение, согласно которому 20% медиков из военных госпиталей должны быть переведены в пехотные подразделения, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Она выразила беспокойство по поводу этого решения, заявив, что и до этого в системе командования медицинских сил существовали проблемы с качеством и объемом медицинской помощи. «Генштаб ВСУ распорядился перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. И так у нас есть проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе командования медицинских сил, и главком решил создать коллапс и там? Александр Станиславович [Сырский], вам проблем вследствие ваших «гениальных» решений на фронте маловато?» – приводит ее слова ТАСС.

    Безуглая считает, что это распоряжение может негативно сказаться на уровне медицинского обслуживания в армии, а также поставить под угрозу здоровье и жизнь украинских военных на передовой.

    Напомним, украинское правительство решило приостановить действие положений о предприятиях и организациях, критически важных для экономики страны, которые дают бронь от мобилизации. Также сообщалось, что на Украине значительно возросли темпы мобилизации призывников. При этом украинские власти обязали 17-летних вставать на воинский учет под угрозой штрафа.

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    28 октября 2024, 13:04 • Новости дня
    Политолог назвал условие провала протестов оппозиции в Грузии

    Политолог Лукьянов: США и Европа отстанут от Грузии, если власти в Тбилиси проявят твердость

    Политолог назвал условие провала протестов оппозиции в Грузии
    @ Florian Gaertner/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа и США пока не решили, как дальше вести игру на грузинском направлении. Но они в силах раскачать бузу в стране, потенциал для этого есть. Многое будет зависеть от крепости нервов «Грузинской мечты», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в ЕС сочли, что парламентские выборы в Грузии прошли с нарушениями, а президент Саломе Зурабишвили призвала к протестам в центре Тбилиси.

    «Реакция Запада на результаты выборов в грузинский парламент вполне предсказуемая», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он напомнил, что взаимная неприязнь между правительством во главе с «Грузинской мечтой» и странами Европы и США формировалась довольно давно.

    «Но в последние два года это усугубилось, потому что Тбилиси категорически не хочет вовлекаться в противостояние России и Запада, настаивает на своем праве оставаться в стороне», – уточнил собеседник. При этом такое положение дел не нравится западным странам, поэтому в ход идут те методы и инструменты, которые есть у них в арсенале.

    «Так, используется аргумент, мол, грузинское правительство хоронит европейскую перспективу страны. Приостановлены переговоры о вступлении в Евросоюз. Впрочем, это некоторая демагогия, потому что перспективы совершенно не определены, да и никаких реальных переговоров нет. Тем не менее это существовало как этикетка, и сейчас ей помахивают с тем, чтобы надавить на Тбилиси», – указал политолог.

    Лукьянов напомнил, что в Грузии есть сегмент общества, который считает европейскую ориентацию и присоединение к евроатлантическим структурам абсолютно безальтернативным выбором. «Нынешние заявления о непризнании выборов, о нарушениях, которые якобы имели место, нацелены на то, чтобы этот пласт населения возбудить, заставить их выйти на улицу и спровоцировать беспорядки. Ведь как только возникает акт применения силы, вся обстановка взвинчивается», – пояснил Лукьянов.

    Призывы президента Грузии Саломе Зурабишвили к протестам тоже вполне ожидаемый шаг, считает эксперт. Собеседник отметил, что политик находится в оппозиции по отношению к партии «Грузинская мечта», она «в наиболее радикальном виде представляет собой сторонницу безоглядного присоединения к западной антироссийской коалиции». «До тех пор, пока Зурабишвили остается на посту президента, она будет стараться использовать свой ресурс, чтобы спровоцировать бузу в Грузии», – добавил политолог.

    Впрочем, на фоне призыва европейских стран не признавать выборы в грузинский парламент выделяется Будапешт. Виктор Орбан поздравил «Грузинскую мечту», а также собрался посетить Тбилиси с официальным визитом. Однако вес позиции председательствующей в ЕС Венгрии небольшой, указал Лукьянов.

    «Венгерский премьер – диссидент. Внутри Евросоюза он олицетворяет некую попытку альтернативного взгляда. Позиция Орбана по выборам в Грузии очень последовательна. Но если в Европе и США все-таки решат разыграть некую карту в Грузии, тот вряд ли он сможет что-то сделать, что-либо противопоставить давлению Запада», – уточнил собеседник.

    По его словам, вопрос о том, разыгрывать ли «партию», западными странами окончательно не решен. «Есть ли потенциал? Да, конечно, есть. Какую-то бузу раскачать можно. Все будет зависеть от устойчивости психики и крепости нервов у «Грузинской мечты». Потому что пример Украины 2014 года показывает, что если власть начинает колебаться, как это сделал Виктор Янукович, если начинает давать слабину, идти на якобы переговоры, компромиссы, то ни к чему хорошему это не приводит», – рассуждает политолог.

    «До сих пор грузинские власти демонстрировали удивительную твердость. Ожидать от Тбилиси, что он займет настолько последовательную позицию в отстаивании своих интересов, не поддаваясь на давление Запада, было трудно. Весь предыдущий опыт до событий десятилетней давности говорил о другом», – напомнил Лукьянов. Сейчас «Грузинская мечта» ведет себя достаточно уверенно, потому что в партии убеждены: заметное большинство населения на их стороне.

    «Если председатель фракции Бидзина Иванишвили и его соратники проявят твердость и будут аккуратными – ведь задача Запада спровоцировать их на серьезное применение насилия – тогда, я думаю, ситуация через какое-то время уляжется. От них отстанут по той причине, что США и Европа увидят бесперспективность своих действий, а тратить слишком много времени и сил на Грузию западные страны не будут», – считает эксперт.

    После этого, по прогнозам политолога, отношения Тбилиси с Западом будут постепенно стабилизироваться, потому что они «нужны и той и другой стороне». «Если политики «Грузинской мечты» докажут, что они устойчивы и их не свернешь, США и Европе некуда будет деваться, им придется взаимодействовать с Тбилиси. Хотя, очевидно, процессы так называемой интеграции в евро-атлантический институт зависли, по крайней мере, до той поры, пока «Грузинская мечта» остается у руля», – заключил Лукьянов.   

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. «Хочу сказать от лица единственного независимого института, оставшегося в этом государстве, – я не признаю эти выборы. Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России», – заявила она. При этом власти Грузии обвинили президента Зурабишвили во лжи.

    Кроме того, парламентарии из Европы и Канады считают, что парламентские выборы в Грузии не были ни свободными, ни честными, и поэтому ЕС не должен признавать их результаты и должен ввести персональные санкции. Заявление подписали Германия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Ирландия, Канада, Украина, Швеция.

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Центризбирком Грузии к «расследованию нарушений», которые, как считают в Брюсселе, имели место на выборах в грузинский парламент. «Это необходимый шаг к восстановлению доверия к избирательному процессу. ЕС с нетерпением ожидает окончательного отчета и рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ», – говорится в заявлении Борреля.

    С подобным комментарием выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей к проведению расследования данных о всех нарушениях, связанных с выборами», – сказано в его заявлении. По словам Блинкена, среди нарушений были зафиксированы «злоупотребление правящей партией государственными ресурсами».

    На этом фоне председатель парламента Шалва Папуашвили сообщил, что член местного органа самоуправления (сакребуло) от правящей «Грузинской мечты», вбросивший бюллетени для голосования на выборах в Марнеули перед телекамерами оппозиционных компаний, задержан. По грузинским законам, фальсификатору грозит до двух лет заключения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По словам Шалвы Папуашвили, на выборах всего было «несколько инцидентов», а этот факт считается самым резонансным.

    Напомним, выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно результатам ЦИК, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней. «Коалиция за перемены» набрала 10,92%, «Сильная Грузия» получила 8,72%, партия «За Грузию» – 7,76%. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.

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    28 октября 2024, 20:51 • Новости дня
    СМИ: Перебежчики из КНДР в Южную Корею собрались на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, намерена отправиться на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ, пишет South China Morning Post.

    По данным South China Morning Post, они намерены осуществлять психологическую войну против своих бывших сослуживцев из КНДР, которые якобы могут быть развернуты в России, передает РИА «Новости». Группа состоит преимущественно из бывших солдат с семи-десятилетним военным опытом. Эти люди рассчитывают использовать свои знания о вооруженных силах КНДР для подрыва и деморализации северокорейских солдат.

    «Мы готовы отправиться туда, куда необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны – посредством громкоговорителей, распространения листовок и даже в качестве переводчиков», – заявил один из перебежчиков, слова которого приводит издание.

    Ранее первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    28 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    На Украине решили бить дроны дробью

    На Украине решили использовать дробовики для борьбы с дронами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Полуавтоматический дробовик Safari HG-105M украинского производства получил допуск для использования в ВСУ как средство противодействия беспилотным летательным аппаратам, сообщили в Минобороны страны.

    Дробовик производит компания «Латэк», это оружие планируется применять для борьбы с FPV-дронами, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

    Дробовик может выступать как стрелковое оружие в условиях ограниченного пространства. Использование охотничьих патронов с дробью делает его подходящим инструментом для противодействия беспилотникам, считают в Минобороны Украины. Safari HG-105M обладает съемным магазином на пять или десять патронов и весит в снаряженном состоянии не более четырех килограммов.

    Ранее участник СВО и казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что дробовик бессилен против украинской «Бабы-Яги», для поражения такого дрона необходим автомат.

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    28 октября 2024, 10:11 • Новости дня
    США и ЕС потребовали расследовать выборы в Грузии

    США и ЕС призвали Грузию расследовать нарушения на выборах

    США и ЕС потребовали расследовать выборы в Грузии
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что международные наблюдатели не признали выборы свободными и справедливыми, он осудил« нарушения международных норм», пишет «Коммерсант».

    Блинкен подчеркнул, что были «зафиксированы злоупотребления правящей партией государственными ресурсами и случаи запугивания». Он поддержал призывы международных и местных наблюдателей к проведению тщательного расследования всех нарушений.

    Верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, между тем, выразил «серьезные опасения» по поводу влияния недавних законодательных поправок на результаты голосования.

    Он заметил, что наблюдатели сообщили о «неравных условиях и поляризованной атмосфере» во время избирательной кампании.

    «ЕС ожидает оперативного, прозрачного и независимого расследования от Центральной избирательной комиссии Грузии и других властей, чтобы восстановить доверие к избирательному процессу», – говорится в заявлении Борреля.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта».

    Зурабишвили также призвала к протестам в центре Тбилиси.

    Европарламент объявил, что обнаружил серьезные нарушения на выборах в Грузии, включая давление на избирателей и хаос на участках.

    Напомним, Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%.

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    28 октября 2024, 16:28 • Новости дня
    Япония решила направить Украине доходы от активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Японское правительство намерено выделить около 3 млрд долларов в рамках кредитов G7 для Украины, которые будут погашены за счет доходов от замороженных активов России, пишет Kyodo.

    По данным Kyodo, Япония предоставит Киеву кредит в размере 471,9 млрд иен, что составляет чуть более 3 млрд долларов, передает РИА «Новости». Эти средства являются частью общей суммы в 50 млрд долларов, которую страны G7 выделят Украине.

    «Правительство Японии предоставит кредиты на сумму 471,9 млрд иен (чуть более 3 млрд долларов) для поддержки Украины от стран «Большой семерки» (G7) с использованием замороженных активов России», – говорится в материале.

    Ранее лидеры стран G7 и главы Минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов с погашением процентов из доходов от замороженных активов России. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО.

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