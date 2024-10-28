Объявлены финалисты первого цикла экоакселератора

Финал первого цикла экологического акселератора «Росатома» прошел в музее «Атом» в Москве. Команды представили результаты трехмесячной работы, по итогам которой каждая из них получила 500 тыс. рублей на поддержку своих инициатив, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Акселерационная программа была организована отраслевым центром развития инноваций и АНО «Энергия развития» госкорпорации «Росатом». Целью программы является поиск и поддержка экологических решений в регионах присутствия «Росатома».

На участие в акселераторе была подана 101 заявка, в финал прошли лишь 16 команд из шести пилотных регионов России – Мурманской, Ленинградской, Иркутской, Нижегородской областей, Удмуртской республики и Приморского края. Проекты касались экологизации городской среды, переработки отходов, экологического образования и других направлений.

Участники программы прошли образовательные курсы, получили консультации экспертов и заключили первые соглашения с заказчиками. Каждый проект сопровождался специалистом отраслевого центра, помогавшим в его доработке. Девять команд из шестнадцати получили поддержку от «Росатома» до окончания цикла.

Член жюри Роман Саблин рассказал, как экоакселератор помог представителям бизнеса и экосообщества лучше понять друг друга: «В российской реальности было несколько попыток запустить экоакселераторы, и уровень проработки проектов в акселераторе «Росатома» заметно лучше, чем в других. Видно, что с командами поработала группа экспертов. Здорово, что в программу вошли очень разные проекты: и социальные, и с ярко-выраженным бизнес-вектором. Экоактивистам часто не хватает понимания упаковки продукта, а людям, которые пришли из бизнеса, не хватает понимания особенностей экосообщества. В акселераторе они могут многому научиться друг у друга».



Генеральный директор АНО «Энергия развития» «Росатома» Ольга Шкабардня также отметила трансформацию взглядов представителей бизнеса: «В отношении начинающих предпринимателей у нас стояла задача изменить их образ мышления, обучить новым навыкам, и эта задача выполнена на сто процентов. Мы увидели первые результаты: команды уже начали продавать мастер-классы, получили письма поддержки от администраций, вузов, крупных компаний помимо «Росатома». Для них это огромный шаг вперед».

Следующий цикл акселератора планируется на 2025 год, и в нем смогут участвовать команды из всех городов присутствия «Росатома».

Экологический акселератор госкорпорации «Росатом» реализуется Отраслевым центром развития инноваций и АНО «Энергия развития». Партнерами и членами жюри проекта стали эксперты в области экопредпринимательства, специалисты по инновациям из администраций пилотных регионов и представители институтов развития.